Congres PSD/ Petrea: Am pierdut alegerile pentru că am făcut nişte greşeli Candidatul la functia de secretar general al PSD, Gabriel Petrea, a declarat sambata ca partidul a pierdut alegerile europarlamentare pentru ca a facut niste greseli, iar la congres trebuie sa dea semnalul ca a inteles mesajul electoratului. "In 2019 a venit un moment foarte dificil pentru partidul nostru, am pierdut alegerile (...) pentru ca am facut noi niste greseli, am pierdut alegerile pentru ca nu am inteles noi sa facem anumite lucruri si astazi, la acest congres, trebuie sa dam semnalul ca am inteles mesajul electoratului si ca putem sa ne schimbam si ca suntem capabili sa castigam viitoarele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar PSD, Viorica Dancila, a anunțat, vineri, ca partidul va veni cu candidatul pentru alegerile prezidențiale, care sa fie validat fie la sfarșitul lunii iulie sau inceputul lunii august, dar pana pe 11 august, cand incepe strangerea de semnaturi."Alegerile prezidențiale…

- Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) si-a ales sambata, in congres, noua conducere si si-a desemnat candidatul la alegerile prezidentiale din toamna acestui an. Ramona Ioana Bruynseels a fost desemnata candidat al PPU la alegerile prezidentiale, ea fiind votata in unanimitate pentru aceasta candidatura…

- Candidatul PSD la șefia Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, cotat drept viitorul lider al forului, a spus miercuri in plen, inainte de vot, ca nu va fi „seful deputatilor” si a transmis celor care cer demisia Guvernului dupa rezultatul de la alegerile europarlamentare ca in democratie guvernarea…

- Dragnea a vorbit despre "anuntul pe care am spus ca il va face", duminica, la sediul partidului, ca in opinia sa, candidatul PSD la alegerile prezidentiale ar trebui sa fie Gabriela Firea. "Nu am spus ca voi candida la prezidentiale. Mi-au cerut multi, ceea ce vreau sa spun si nu puteam sa fac un asemenea…

- Primarul Aradului, Gheorghe Falca, insoțit de familie, s-a prezentat la orele amiezii la sectia de vot amenajata in incinta Liceului Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” de pe strada Posada. Edilul candideaza pentru alegerile europarlamentare pe listele PNL. Daca va obține sufragiile alegatorilor pentru…

- Liviu Dragnea declara marti, intr-un interviu pentru Adevarul Live, ca va anunta candidatul PSD pentru alegerile prezidentiale duminica seara, imediat dupa alegerile europarlamentare. Unii lideri PSD...

- Rares Bogdan, capul de lista al PNL pentru alegerile europarlamentare, a facut o gafa majora. Intr-o declaratie facuta la Galati acesta a devoalat cine sta de fapt in spatele programului propus de Partidul national Liberal pentru alegerile din 26 mai. ”Violeta Alexandru, impreuna cu o echipa exceptionala,…

- Candidatul opoziției Ekrem Imamoglu a fost proclamat învingator în alegerile municipale din Istanbul de catre autoritațile electorale, care i-au înmânat miercuri mandatul, a anunțat partidul sau, citat de AFP.Imamoglu a primit acest document, eliberat de Înaltul…