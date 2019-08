Stiri pe aceeasi tema

- Congresul PSD a început sâmbata la Palatul Parlamentului, la ora 11,20, un congres care are ca singura miza lansarea candidaturii premierului Viorica Dancila la președinția României. Viorica Dancila și-a facut intrarea pe acordurile melodiei "Eye of the Tiger". -------------------Cele…

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste, vineri, la Palatul Parlamentului, cu o zi inaintea Congresului extraordinar al partidului, in cadrul caruia urmeaza sa fie validat candidatul social-democratilor pentru alegerile prezidentiale din toamna. Este prima ședința in care liderul PSD, Viorica…

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste, vineri, la Palatul Parlamentului, cu o zi inaintea Congresului extraordinar al partidului, in cadrul caruia urmeaza sa fie validat candidatul social-democratilor pentru alegerile prezidentiale din toamna. Pe 23 iulie, in cadrul unei alte sedinte, CExN…

- Liviu Dragnea contesta noua conducere a PSD și pune problema dizolvarii PSD Teleorman in Politic / on 09/08/2019 at 13:26 / Informația potrivit careia Liviu Dragnea a depus o solicitare, la Tribunalul București, prin care contesta alegerea noii conduceri a PSD, a starnit discuții aprinse in spațiul…

- Conducerea PSD se reuneste marti, la Palatul Parlamentului, pentru a decide candidatul partidului la alegerile prezidentiale, care urmeaza sa fie validat de catre Congres pe 3 august.Astfel, Biroul Permanent al PSD se va intruni incepand cu ora 11,00, iar de la ora 12,00 este programata…

- CEx al PSD se va reuni, miercuri, la Vila Lac 1, de la ora 18.00, in prima ședința dupa Congresul la care a fost aleasa președinte al partidului pe Viorica Dancila. Surse din formațiune au declarat, pentru MEDIAFAX ca o tema ar putea fi convocarea Congresului pentru desemnarea prezidențiabilului.Sursele…

- Viorica Dancila a fost aleasa președinte al PSD, anunțul oficial fiind facut la Congresul extraordinar al partidului de catre liderul deputaților PSD, Alfred Simonis. De asemenea, Eugen Teodorovici a fost ales președinte executiv, iar Mihai Fifor, secretar general.Victor Ponta, fost premier…

- Sambata, in urma Congresului PSD, a fost decisa, prin vot, noua conducere a partidului. Viorica Dancila a fost aleasa in funcția de președinte, cu 2.828 de voturi, surclasand detașat ceilalți contracandidați – Liviu Pleșoianu, Șerban Nicolae și Ecaterina Andronescu, aceasta din urma cu un scor jenant…