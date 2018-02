CONGRES PSD. Lia Olguța Vasilescu: Trebuie clarificate unele lucruri "Vom avea un Congres in luna martie. Este un Congres destul de așteptat din punctul nostru de vedere, pentru ca trebuie clarificate unele lucruri", a declarat ministrul Muncii, luni, 19 februarie, in emisiunea Romania9, moderata de Ionuț Cristache la TVR1. "In primul rand cred ca ar trebui sa discutam despre guvernare, despre modul in care s-a performat sau nu pe anumite paliere", a adaugat Lia Olguța Vasilescu. "Cred ca trebuie clarificate și unele lucruri vizazi de persoane care sunt inca in conducerea partidului, dar care critica partidul din orice poziție. Și ma refer aici la o persoana… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

