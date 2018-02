Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, vineri, la Slatina, ca nu va candida la nicio functie de conducere in PSD, la Congresul partidului care s-ar putea organiza in luna martie, transmite Mediafax. Paul Stanescu a declarat ca nici macar o functie de vicepresedinte nu-l mai intereseaza, astfel…

- PSD se pregateste de un Congres Extraordinar in luna martie. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca acesta va fi organizat pe 10 sau pe 17 martie.Tematica congresului nu este inca definitivata, dar se ia in calcul eventualitatea organizarii unor alegeri pentru vicepresedinti. Redefinirea si…

- Presedintele executiv al PSD, senatorul Niculae Badalau, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca nu stie daca va mai candida la functia de presedinte executiv al PSD, la congresul extraordinar al partidului din martie, si ca regreta perioada in care era presedinte al organizatiei judetene…

- Presedintele executiv al PSD, senatorul Niculae Badalau, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca nu stie daca va mai candida la functia de presedinte executiv al PSD, la congresul extraordinar al partidului din martie, si ca regreta perioada in care era presedinte al organizatiei judetene…

- Președintele social-democrat refuza pentru moment o discuție legata de candidatul partidului la alegerile prezidențiale. La propunerea preșe dintelui PSD, Liviu Dragnea, Comitetul Executiv Național al partidului a decis, aseara, convocarea unui Congres extraordinar in 10 sau 17 martie, vor in care vor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, inaintea sedintei Comitetului Executiv, ca va propune convocarea Congresului extraordinar al partidului in luna martie, la care va cere si un vot de reconfirmare a sa ca lider al PSD. ”La acest congres, si cei care au facut scrisori sa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, inaintea sedintei Comitetului Executiv, ca va propune convocarea Congresului extraordinar al partidului in luna martie, la care va cere si un vot de reconfirmare a sa ca lider al PSD. ”La acest congres, si cei care au facut scrisori sa le afirme…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu ii uita pe cei care l-au confruntat in razboiul intern cu Mihai Tudose și odata redobandit controlul intern asupra PSD, Dragnea a inceput execuțiile in interiorul partidului. Vezi și: Dragnea ii acuza pe Ponta și Șova ca l-au 'turnat' la DNA. Liderul PSD…

- Social-democrații și liberalii și-au pedepsit ieri disidenții din partid care aveau funcții politice in Senat. In timp ce președintele PSD Liviu Dragnea negocia cu liderii județeni ai partidului debarcarea premierului Mihai Tudose, iar fostul prim-ministru iși cauta la randul sau aliați in PSD, președintele…

- Membrii PSD nu mai doresc scandal, pentru ca social-democratii au o misiune importanta, iar cine nu întelege asta "ramâne de caruta partidului", a declarat luni seara, la Antena 3, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. Întrebat daca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, luni, ca membrii partidului cercetati penal vor putea face parte din noul cabinet, mentionand ca PSD a decis sa-si faca Guvernul „si nu alte institutii”. Intrebat dupa sedinta Comitetului Executiv National daca membrii PSD care sunt cercetati penal vor putea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca membrii partidului cercetati penal vor putea face parte din noul cabinet, mentionand ca PSD a decis sa si faca Guvernul si nu alte institutii, informeaza Agerpres.ro. Intrebat dupa sedinta Comitetului Executiv National daca membrii PSD care sunt…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Gorj, Ion Calinoiu, si-ar dori o revenire in PSD, insa nu este dorit de seful partidului Liviu Dragnea. Calinoiu este atent la ce seintampla in PSD si a laudat-o pe pagina de socializare pe Viorica Dancila, premierul desemnat. Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru,…

- "PNL a luat decizia de a nu participa la nicio formula de guvernare care cuprinde PSD, de a vota impotriva oricarei formule de guvernare care contine PSD. Optiunea pe care am exprimat-o si presedintelui este pentru provocare de alegeri anticipate, deoarece consideram ca optiunea populatiei…

- Dragnea, despre Viorica Dancila. Președintele PSD a declarat, marți, dupa votul din Comitetul Executiv Național, pentru noua propunere de premier PSD, Viorica Dancila, ca i-a transmis acesteia sa fie constienta de riscurile la care se expune si de greselile pe care le-ar putea face, in special in relația…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, luni seara, pentru Mediafax, demisia premierului Mihai Tudose, afirmand ca in PSD nu s-a gasit inca „sluga perfecta pentru Liviu Dragnea”, afirmand ca partidul de guvernamant este in criza si singura solutie este organizarea alegerilor anticipate.Premierul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu va participa la ședința de marți a PSD, unde se va decide noul premier, a anunțat luni, la Antena 3, Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al partidului. ”Liviu Dragnea nu va participa marți, la ședința de la ora 11. Va sta în cladire…

- Tineretul social-democrat din Prahova, prin liderul filialei, Ionut Cretu, nu sustine declaratiile aparute in spatiul public din partea lui Gabriel Petrea, presedintele TSD national. TSD Prahova se alatura, astfel, zecilor de organizatii judetene din tara pro-Dragnea, manifestandu-si sustinerea…

- Arad, 13 ian /Agerpres/ - Presedintele PSD Arad, deputatul Dorel Caprar, sustine ca se impune convocarea urgenta a Comitetului Executiv National al partidului, precizand ca va merge pana la capat alaturi de presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea. ''Datorita evolutiei evenimentelor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, la Vaslui, ca nu exista tabere in partid si ca nici nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Intrebat de ziaristi daca se impune demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, sau daca ar fi oportuna o demisie a premierului, liderul…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri la Bacau ca spera ca Mihai Tudose sa ramana premier, raspunzand astfel unei intrebari legate de declaratiile din ultimele 24 de ore ale unor lideri social democrati care spun ca in CEx trebuie sa se discute inlaturarea lui Tudose. „Eu inca sper ca Mihai…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat, vineri, pe marginea propunerii pe care a anuntat c-o va face deputatul social-democrat Catalin Radulescu in viitorul CEx al partidului, aceea de a solicita retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose. „Eu inca sper ca Tudose sa ramana prim-ministru",…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene ar urma sa fie nominalizat pentru funcția de premier, deși, in contextul conflictelor evidente dintre premierul Mihai Tudose și președintele PSD, Liviu Dragnea, nu s-a vorbit despre o moțiune de cenzura impotriva Guvernului…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis un mesaj impaciuitor la Sucevița, incurajand susținerea reciproca intre filialele partidului, dupa ce la un CEx al PSD Suceava, au existat voci care il criticau dur pe Mihai Tudose, premierul Romaniei, și pe Nicolae Badalau, președintele executiv al formațiunii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a participat, joi, la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava, el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta Comitetului Executiv National, in care se va decide o eventuala…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a participat joi la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava, el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta CExN, in care se va decide o eventuala

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a participat,joi,la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava,el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta CExN, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului.

- Social-democratul Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, continua seria declarațiilor care lovesc direct in președintele PSD, Liviu Dragnea. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, in emisiunea realizata de Radu Tudor, Oprișan i-a reproșat lui Dragnea ca a luat mai multe detalii…

- La o zi de la sedinta PSD, Mihai Tudose ii da o lovitura lui Liviu Dragnea. Premierul a declarat ca „este de acord” cu cele scrise de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, anunța Antena 3. Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a transmis o scrisoare liderilor partidului in cadrul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea nu este de acord cu organizarea in perioada urmatoare a unui congres pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale, afirmand ca acesta ar ”disparea in trei luni”. Declarația a fost facuta dupa sedinta Comitetului Executiv Național, un organism de…

- Mihai Tudose declarat ca este de acord cu scrisoarea lui Badalau, care vorbeste si despre decizii controversate luate de PSD in ultimul an. Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a lansat, luni seara, o scrisoare deschisa in care cere „punerea in functiune a mecanismelor statuare…

- Situatia lui Liviu Dragnea in PSD nu mai este nici pe departe una foarte comoda, ba din contra. Liderul social-democrat se confrunta cu un val de nemultumiri chiar din interiorul partidului asta dupa luarea ultimelor masuri. Comitetul de ieri al partidului se pare ca nu a avut deloc efectul scontat,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca ar fi un pas inapoi daca s-ar reveni la alegerea presedintelui partidului doar de catre delegatii din congres."Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectiva, contestata de multi atunci…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca ar fi un pas inapoi daca s-ar reveni la alegerea presedintelui partidului doar de catre delegatii din congres. "Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectiva, contestata de multi…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a fost huiduit, luni, la intrarea in sediul central al partidului, unde urma sa inceapa ședința Comitetului Executiv Național al partidului . Un protestatar i-a strigat acestuia: ”Infractorule” și ”La pușcarie”. Liderul PSD i-a raspuns protestatarului: ”Mi-era dor de…

- Fostul ministru al Apararii, Adrian Tutuianu, il invinovateste, intr-un interviu acordat Columna TV, pe seful PSD, Liviu Dragnea, pentru plecarea sa din Minister, spunand ca liderul social-democratilor era probabil deranjat de vizibilitatea si aprecierea sa in cadrul institutiei.

- Comitetul Executiv al PSD, forul extins de conducere a partidului, a fost convocat pentru luni, 8 ianuarie, la ora 14.00, la sediul partidului din Kiseleff, informeaza HotNews.ro. Presedintele PSD Liviu Dragnea anuntase miercuri, imediat dupa demisia Doinei Pana din functia ...

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, susține ca exista deja discuții in interiorul partidului pentru convocarea unui Congres Extraordinar al PSD, insa exclude varianta ca Liviu Dragnea sa fie schimbat din funcție.Niculae Badalau a precizat ca ”se poarta discuții intre colegi”, in…

- La PSD pare sa nu mai știe stanga ce face dreapta sau mai degraba știe doar Liviu Dragnea care sunt deciziile majore luate in interiorul partidului.Citește și: Liviu Dragnea, anunț MAJOR, dupa demisia Doinei Pana din Guvern Citește și: Președintele executiv al PSD anunța o schimbare…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a reacționat dur dupa ce in presa a aparut informația potrivit careia Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale si considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea…

- Presedintele PSD Caras-Severin, Ion Mocioalca, a fost audiat luni dimineata, peste o ora la DNA. Potrivit unor surse, Mocioalca a fost chemat sa dea explicatii în dosarul Tel Drum, în care este implicat seful sau direct, Liviu Dragnea. La ieșirea de la audieri,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat de urgenta pe liderii din teritoriu la o sedinta programata in aceasta seara la sediul partidului, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Sedinta-fulger vine pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose. Premierul nu a fost invitat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat de urgenta pe liderii din teritoriu la o sedinta programata in aceasta seara la sediul partidului, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Sedinta-fulger vine pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose. Premierul nu a fost invitat…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea i-a convocat de urgenta pe liderii din teritoriu la o sedinta programata in aceasta seara la sediul partidului, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Sedinta-fulger vine pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si premierul Mihai Tudose.

- Michael Flynn, fost consilier al presedintelui american Donald Trump pe probleme de securitate nationala, a pledat vinovat in fata acuzatiei de marturie mincinoasa, in dosarul privind ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, relateaza CNN. Fostul consiler prezidential…

- Avocata Maria Vasii a declarat, miercuri, ca la perchezitiile din vara anului 2017, procurorii ar fi gasit un biletel roz pe care era trecut codul numeric personal al presedintelui PSD, Liviu Dragnea, alaturi de indicativul "sefu". Aparatoarea lui Liviu Dragnea sustine ca aceasta ar fi fost proba…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, pare ca e pe faras. Din informatiile obtinute de National, Dragnea se gaseste in fata unui puci de ultim moment, miscare de trupe coordonata de nume grele precum Ioan Rus si Niculae Badalau. Nu ar fi vorba, insa, de o inlaturare a liderului social-democrat de la varful…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a reactivat in interiorul partidului o teorie a conspirației potrivit careia exista un plan „impus din afara" ca formațiunea social-democrata sa ajunga un partid de doar 20% in alegeri. Ideea disparuse de mai bine de un an de zile dar a fost relansata de liderul PSD…

- Presedintele grupului PPE al Comitetului European al Regiunilor, Michael Schneider, si-a declarat ingrijorarea fata de acuzatiile OLAF la adresa liderului social-democrat Liviu Dragnea. "PPE...

- Președintele grupului PPE al Comitetului European al Regiunilor, Michael Schneider, și-a declarat ingrijorarea fața de acuzațiile OLAF la adresa liderului social-democrat Liviu Dragnea. "PPE sprijina puternic investițiile în UE și susține o utilizare eficienta…