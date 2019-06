Presedintele Consiliului National al PSD, Mihai Fifor, a afirmat, sambata, la Congresul PSD ca, desi se simte o tensiune mare, nu va fi o lupta in PSD, ci o competitie deschisa, mentionand ca trebuie lasate orgoliile la o parte pentru incredere si solidaritate. "Congresul PSD e cel mai important eveniment politic al PSD. In acest for se iau deciziile majore care trebuie respectate de PSD. Se simte, intr-adevar, o tensiune mare, ceea ce inseamna ca vom avea o competitie vie, democratica. Faptul ca sunt polemici inseamna ca PSD e un partid viu, deschis. (...) Va asigur ca nu va fi o lupta astazi,…