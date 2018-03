CONGRES PSD. Ecaterina Andronescu: Ar fi impardonabil! Ce a zis despre Dragnea

Stiri pe aceeasi tema

- Ecaterina Andronescu, senator PSD, a vorbit despre Congresul PSD. Aceasta a declarat ca in opinia sa ar fi pagubos inclusiv pentru Liviu Dragnea sa ii elimine din conducerea PSD pe cei care sunt incomozi, si care au puncte de vedere diferite de ale sefului PSD. „Stiti, pana la urma de ce organizam…

- Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a fost intrebata, in cadrul emisiunii ”Punctul de intalnire” de la Antena 3, daca va candida la funcția de președinte al PSD, in cadrul Congresului de pe 10 martie. Ecaterina Andronescu a explicat ca aștepta deciziile Comitetului Executiv, pentru a vedea daca…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca va fi recomandata de colegele de la organizatia de femei, dar a respins posibilitatea de a candida la presedintia Romaniei. "Daca colegele mele de la organizatia…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca va fi recomandata de colegele de la organizatia de femei, dar a respins posibilitatea de a candida la presedintia Romaniei. "Daca colegele mele de la organizatia…

- In presa au aparut informații conform carora, la Congresul PSD din 10 martie, se pregatește un puci la adresa lui Liviu Dragnea, iar Ecaterina Andronescu și Gabriela Firea ar fi conducatorii rebeliunii. Firea neaga vehement aceste informații, pe care le incadreaza la categoria fake news. Citește…

- Andronescu: Nu ma intereseaza raportul privind activitatea DNA prezentat de Toader, ci verificarea inregistrarilor cu procurorii anticoruptie Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a sustinut ca nu o intereseaza raportul privind activitatea DNA prezentat de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ci…

- Intrebata daca CCR ar putea sa transeze un conflict institutional in cazul in care presedintele va refuza revocarea lui Kovesi, Ecaterina Andronescu a raspuns: „Eu cred ca mai important decat acest subiect este credibilitatea institutiilor afectate de ceea ce se transmite in televiziunile publice.…

- Partidul Social Democrat trebuie sa vina cu o propunere de candidat la Presedintie, considera vicepresedintele formatiunii, Ecaterina Andronescu.Intrebata miercuri, la Parlament, daca exista un prezidentiabil care va fi desemnat la Congresul PSD din 10 martie, Ecaterina Andronescu a spus:…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, s-a declarat mirat, miercuri, de faptul ca, in ultima perioada, i-ar fi devenit antipatic presedintelui partidului, Liviu Dragnea, afirmand ca el a ramas acelasi care i-a stat alaturi acestuia "in momente foarte grele". Intrebat…

- Intrebat de jurnalisti, la Palatul Parlamentului, daca isi mentine pozitia in privinta ministrului Justitiei, Tudorel Toader, Codrin Stefanescu a spus: "Da, asta a fost atunci la cald, era la cateva ore distanta dupa ce incepuse scandalul care a lasat Romania cu gura cascata. Si a fost o reactie…

- Vicepreședintele PSD Ecaterina Andronescu a afirmat, dupa CExN: ”Am discutat ca o sa avem congres pe 10 sau pe 17 martie, sa vedem unde va fi cea mai potrivita locatie. Noi ne-am dori sa fie in Ardeal, daca o sa reusim...”. Potrivit acesteia, ideea organizarii unui congres este una oportuna.…

- ”Nu se pune problema de reconfirmare in functie a presedintelui partidului, Liviu Dragnea”, a afirmat, miercuri, vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu, la finalul Comitetului Executiv Național. „Am discutat ca o sa avem congres pe 10 sau pe 17 martie, sa vedem unde va fi cea mai potrivita locatie.…

- Social democratii au votat, in sedinta Comitetului Executiv National CExN al PSD, care s a incheiat, dupa aproximativ trei ore, ca in 10 sau in 17 martie sa aiba loc Congresul extraordinar al PSD cerut de liderul partidului, Liviu Dragnea, a declarat senatorul Ecaterina Andronescu, potrivit Digi 24.Intrebata…

- Un congres extraordinar al social-democratilor va avea loc in luna martie si nu se pune problema de reconfirmare in functie a presedintelui partidului, Liviu Dragnea, a afirmat, miercuri, vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu. "Am discutat ca o sa avem congres pe 10 sau pe 17 martie, sa vedem unde…

- Anuntul facut miercuri de presedintele PSD, Liviu Dragnea, referitor la convocarea unui congres extraordinar in luna martie i-a luat prin surprindere pe mai multi lideri ai partidului care participa la reuniunea Comitetului Executiv National. "N-am auzit sa fie vreo nevoie atat de presanta in momentul…

- "Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie sa faca fiecare contribuabil: o declaratie si o plata unica in timpul unui an. In primul rand, nu se va merge pe realizat, ci se va merge pe o suma estimata de cel care este vizat. Cei care au depus (Formularul 600 - n. r.) nu trebuie…

- Codrin Ștefanescu și Liviu Dragnea au avut un schimb violent de replici in CEX al PSD in care s-a stabilit componența Guvernului. Ștefanescu a cerut ca Ecaterina Andronescu sa fie viitorul ministru al Educației, dar Liviu Dragnea l-a impus pe Valentin Popa. Imediat dupa ședința, au aparut informații…

- Codrin Ștefanescu și Liviu Dragnea au avut un schimb violent de replici in CEX al PSD in care s-a stabilit componența Guvernului. Ștefanescu a cerut ca Ecaterina Andronescu sa fie viitorul ministru al Educației, dar Liviu Dragnea l-a impus pe Valentin Popa. Imediat dupa ședința, au aparut informații…

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta care sa reglementeze faptul ca beneficiaza de asigurare de sanatate si contribuabilii care nu au depus Declaratia 600, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat vicepremierul Viorel Stefan, intr-o conferinta organizata de Bursa de Valori Bucuresti…

- "In legatura cu faptul ca s-a prorogat termenul, e adevarat ca se pune un semn de intrebare asupra faptului daca contribuabilii beneficiaza sau nu de asigurare de sanatate in aceasta perioada. Raspunsul il vom da printr-o OUG care este in lucru si speram ca saptamana aceasta sau viitoare sa venim…

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta care sa reglementeze faptul ca beneficiaza de asigurare de sanatate si contribuabilii care nu au depus Declaratia 600, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat vicepremierul Viorel Stefan, potrivit Agerpres. "În legătură cu faptul…

- Intrebata daca are ceva de reproșat președintelui PSD, Liviu Dragnea, care ar fi luat decizia schimbarii sale, Ecaterina Andronescu a raspuns: "M-aș fi așteptat sa o explice". In plus, Ecaterina Andronescu nu a fost susținuta, din punct de vedere politic, pentru a ocupa funcția de ministru…

- Relațiile dintre Ecaterina Andronescu și Liviu Dragnea au intrat in era glaciara. Totul a pornit in Comitetul Executiv in care Liviu Dragnea il dorea executat pe Mihai Tudose. Atunci, Ecaterina Andronescu a luat cuvantul și le-a transmis celor doi lideri PSD sa plece acasa, daca nu reușesc…

- Dupa ce Val Valcu a spus ”ca-n cazul Radulescu, bine a facut Dragnea, s-a ocupat de imaginea partidului”, Ecaterina Andronescu a raspuns ironic: ”Poate și-n cazul asta e același lucru”. ”Ceea ce aș mai putea eu sa spun: eu cred ca ar trebui sa existe niște criterii, daca vrem sa facem performanța,…

- Relațiile dintre Ecaterina Andronescu și Liviu Dragnea au intrat in era glaciara. Totul a pornit in Comitetul Executiv in care Liviu Dragnea il dorea executat pe Mihai Tudose. Atunci, Ecaterina Andronescu a luat cuvantul și le-a transmis celor doi lideri PSD sa plece acasa, daca nu reușesc sa mențina…

- La Antena 3, Ecaterina Andronescu a afirmat ca ”nu este nicio justificare (n.r. pentru schimbarea sa), dar, daca aceasta este decizia președintelui (n.r. Liviu Dragnea), o respect.” Ecaterina Andronescu a afirmat ca valoarea nu-i este data de funcția pe care o ocupa. Intrebata daca are ceva…

- „In ultimii ani am simtit ca se intampla lucruri bizare, in sensul ca cei care castiga alegeri si doresc sa-si promoveze colegii, cu cat sunt mai vocali impotriva statului paralel, cu atat primesc avize negative si fara explicatii si nu se spune care sunt problemele pentru ca sunt secrete de stat. Ne-am…

- „In ultimii ani am simtit ca se intampla lucruri bizare, in sensul ca cei care castiga alegeri si doresc sa-si promoveze colegii, cu cat sunt mai vocali impotriva statului paralel, cu atat primesc avize negative si fara explicatii si nu se spune care sunt problemele pentru ca sunt secrete de stat.…

- Mai multi lideri ai ALDE, printre care Teodor Melescanu, Andrei Gerea, Daniel Chitoiu si Gratiela Gavrilescu, au venit, marti, la biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea pentru a negocia noua formula de guvernare. "Principala noastra preocupare a fost de a efectua o evaluare…

- Intalnirea din biroul presedinteleui PSD de la Camera Deputatilor se desfasoara in contextul in care europarlamentarul Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier. Nominalizarea Vioricai Dancila de catre PSD pentru functia de premier a avut loc…

- "M-am bucurat mult, in primul rand pentru ca este vorba despre o femeie. Este sefa Organizatiei de Femei din PSD, este liderul grupului parlamentarilor europeni PSD, o persoana care are tot sprijinul Partidului Social Democrat, cu care eu am lucrat extraordinar de bine. Sunt convinsa ca este o alegere…

- Lia Olguța Vasilescu, despre ce o recomanda pe Viorica Dancila pentru funcția de premier: ”A spus ca nu știe unde sunt sediile K2 și T1 ale SRI, ceea ce este foarte bine”, a spus ministrul Muncii, marți, la sediul central al PSD, dupa votul din Comitetul Executiv Național. Vasilescu a spus ca toți membrii…

- 'M-am bucurat mult, in primul rand pentru ca este vorba despre o femeie. Este sefa Organizatiei de Femei din PSD, este liderul grupului parlamentarilor europeni PSD, o persoana care are tot sprijinul Partidului Social Democrat, cu care eu am lucrat extraordinar de bine. Sunt convinsa ca este o alegere…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a numit azi pe ministrul Apararii, Mihai Fifor, in functia de premier interimar, desi PSD l-a propus Paul Stanescu. La aceasta ora, Comitetul Executiv al PSD discuta nominaliza unui alt premier. Potrivit unor surse politice, liderii PSD il vor propune tot pe Mihai Fifor,…

- Dupa ce Mihai Tudose a anuntat ca va demisiona din functia de premier, PSD cauta inlocuitorul acestuia. Luni seara, Liviu Dragnea a declarat ca numele noului premier va fi hotarat marti in CEx, fara a exista liste scurte. Cu toate acestea, imediat dupa ce Tudose a anuntat ca isi va depune demisia, trei…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier dupa ce Mihai Tudose a demisionat ca urmare a retragerii sprijinului partidului. In aceeasi sedinta ar urma sa fie facuta si o evaluare a ministrilor pentru a se decide cine va ramane in viitorul Cabinet.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat ca in acest moment sunt luate in considerare trei variante pentru funcția de premier. Ea susține ca Șerban Nicolae, Mihai Fifor sau Ecaterina Andronescu ar putea fi premieri.”Ca varianta, poate sa fie Serban Nicolae, poate sa fie Mihai Fifor,…

- Lia Olguța Vasilescu anunța variantele de premier PSD. Ministrul Muncii a declarat, marți, la sediul central al PSD, inainte de ședința Comitetului Executiv Național, ca șanse de a fi nominalizați pentru șefia Executivului au și Șerban Nicolae, Mihai Fifor dar și Ecaterina Andronescu. ”Ca varianta,…

- Noaptea a fost una extrem de agitata in interiorul PSD, dupa Comitetul Executiv in care a fost mazilit Mihai Tudose. Liviu Dragnea a aruncat trofeul in joc, iar liderii partdului au inceput sa isi faca campanie interna pentru a prelua functia de premier. Surse din PSD ne-au precizat ca in…

- Social democratii decid, in aceste momente, soarta premierului Mihai Tudose, in cadrul Comitetului Executiv National. Surse politice spun ca mai multi lideri PSD au solicitat retragerea sprijinului politic a acestuia in timp ce altii au facut un apel la calm si au declarat, inaintea sedintei, ca o eventuala…

- Sociologul Marius Pieleanu a analizat situația din interiorul PSD și lanseaza un apel catre Liviu Dragnea. Pieleanu susține ca Liviu Dragnea va caștiga meciul cu Mihai Tudose, dar esențial este ca dupa acest episod sa invețe din greșelile trecutului și sa democratizeze procesul de decizie in interiorul…

- Consultantul politic Cozmin Gușa a comentat in direct la Realitatea TV știrea pe surse potrivit careia Liviu Dragnea și apropiații sai din partid și din Guvern pregatesc retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose in CEx-ul de urgența de maine. Știrea este "mai mult decat valabila",…

- In REVISTA PRESEI de astazi, STIRIPESURSE.RO va prezinta o analiza a consultantului politic Cozmin Gușa privind criza interna din PSD și a eventualelor mutari pe care le-ar pregati cele doua tabere in ședința de maine a conducerii partidului.realitatea.net: Consultantul politic Cozmin…

- Prin intermediul mesajului, liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat ca va convoca un CEx cat mai curand. "Va convoca foarte rapid un CEx", a anunțat Ecaterina Andronescu. Amintim ca, luni, a avut loc un CEx al PSD, incheiat dupa mai bine de patru ore de discuții. Atunci, liderii partidului…

- Referindu-se la tensiunile dintre Liviu Dragnea, liderul PSD si premierul Mihai Tudose, Banicioiu spune: „lucrurile ne scapa de sub control". Totodata, Banicioiu isi avertizeaza colegii ca nu pot „schimba premieri si guverne la fiecare sase luni". Vicepresedintele PSD mai arata, intr-o postare pe…

- Restructurarea Guvernului mai are de asteptat pâna la finalul acestei luni. Liderii PSD si-au rezervat ceva timp pentru jocuri de culise pâna când se va decide care este noua formula a Executivului si, mai ales, daca acesta va mai fi condus de Mihai Tudose. Premierul…

- Dragnea: Ar fi o mare greșeala desemnarea de acum a candidatului la prezidențiale Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca in Comitetul Executiv convocat luni nu s-a discutat despre o eventuala remaniere a Guvernului, insa este posibil ca acest subiect sa fie dezbatut in cadrul unei noi intalniri…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a subliniat, luni, inaintea Comitetului Executiv National al PSD, ca presedintele unui partid nu poate fi inlaturat prin congres. Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- "Ce știu pana acum este faptul ca luni, la Comitetul Executiv, unul dintre politicienii importanți ai PSD, ca sa nu spun baron, va propune organizarea unui congres extraordinar avand ca principal punct, pe ordinea de zi, nominalizarea unui candidat din partea PSD pentru funcția de președinte al Romaniei.…