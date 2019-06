CONGRES PSD. Dăncilă, decizie privind remanierea după victorie Premierul Viorica Dancila a caștigat alegerile pentru funcția de președinte al PSD. Imediat dupa Congres, intr-un interviu acordat Romaniei TV, Dancila a precizat ca ia in calcul o remaniere sau restructurare și va efectua o evaluare a miniștrilor. „Am cerut tuturor miniștrilor sa faca o evaluare. Vom face o evaluare pe fiecare minister in parte. Nu vream sa facem remaniere doar pentru a schimba o persoana cu alta. Luam in calcul și un guvern mai suplu, dar acest lucru presupune o restructurare”, a precizat Viorica Dancila. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

