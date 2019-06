Congres PSD. Codrin Ștefănescu: ”Nu poate să uite acest lucru, indiferent cine o cere!” ''Nu sunt optimist, sunt același om care nu se schimba, care nu iși uita trecutul, nici al partidului, nici al nostru in general pentru ca asta ar insemna ca cineva sa imi spuna sa uit numele parinților și bunicilor mei. Ar insemna, brusc, sa am alți parinți și alți bunici. Nu pot sa fac acest lucru. Nu pot sa uit acești ani in care am fost harțuiți și vanați de un sistem opresiv. Și, in momentul de fața, nu pot sa uit ca avem primari, viceprimari care sunt inca harțuiți și vanați. Nu pot uita momentele cand am fost in aceasta campanie, prin Romania, unde primari din Suceava, Botoșani… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

