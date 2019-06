Congres PSD. Codrin Ştefănescu iese la atac: Încep să cadă măşti "Incep sa cada masti! Multe masti. Oameni care ieri spuneau una, astazi alta. “Colegi” care se dezic de alti colegi. De parca nu au existat niciodata in viata lor. Se schimba alte reguli in timpul jocului. Si unii aplauda zgomotos in ideea ca nu se va ajunge la ei. Sau din interese meschine. Sau pur si simplu pentru ca asa sunt ei de fapt. Asa au fost dintotdeauna dar nu ne-am prins noi. Si inca nu a inceput Congresul! Eu voi continua alaturi de multi alti curajosi sa nu abandonam lupta pentru ideile care ne-au consacrat. Si in care multi altii cred!", a scris Codrin Stefanescu. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

