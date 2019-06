Congres PSD. Codrin Ștefănescu anunță confruntări mari: ''Acum, până nu este prea târziu'' Codrin Ștefanescu iși dorește ca in data de 29 iunie, cand va avea loc Congresul PSD, sa aiba loc o serie de confruntari pentru ca liniștea sa revina in partid, iar foștii lideri sa nu fie uitați. "E obligatoriu sa strangem randurile! Acum, pana nu este prea tarziu! Și sper ca acest Congres sa limpezeasca apele și sa alunge dihonia din partid. Sa nu capitulam și sa nu ne uitam camarazii cazuți in lupta de-a lungul timpului. Pe niciunul dintre ei!", scrie Codrin Stefanescu pe Facebook. Vezi și: Firea - Dancila, conflict? Reproșuri dure, in direct: PSD, in loc sa-și revina... Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

