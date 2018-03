Congres PSD: Cine candideaza pentru noua conducere nationala/ Premierul Dancila, numarul doi in partid; Niculae Badalau nu va mai fi presedinte executiv, in schimb devine presedintele Consiliului National, in locul lui Mihai Fifor

Stiri pe aceeasi tema

- Social democratii aradeni vor avea la congresul de sambata 47 de delegati. Din punct de vedere numeric, delegatia este una medie, deci destul de importanta in economia votului, atat pentru vicepresedintii regionali, unde este in cursa si Mihai Fifor, cat si, mai ales, cel pentru desemnarea presedintelui…

- „Mi-am despus candidatura nu pentru ca alerg dupa funcții, niciodata nu am facut asta, dar cred ca trebuie menținuta competiția in partid. Orice om are dreptul sa-și poata depune candidatura, deci nu vad nimic rau in chestiunea asta”, a declarat Ecaterina Andronescu. Ea considera ca la Congresul de…

- Din partea organizatiei de Bucuresti au fost înaintate doua propuneri: Gabriela Firea si Robert Negoita, scrie Mediafax. Nume sigure sunt si cele are reprezentantilor regiunii Oltenia, Sud-Vest. Organizatiile PSD din Olt, Mehedinti si Dolj si-au aratat sprijinul pentru Lia Olguta Vasilescu…

- „Ne intoarcem in anii 50, pe vremea epurarilor comuniste”, acuza deputatul Catalin Radulescu, zis si „Mitraliera″. Asta in timp ce surse politice o dau pe sefa Guvernului, Viorica Dancila, drept candidata pentru postul de presedinte executiv. In interiorul PSD a aparut un cor al nemultumitilor care…

- Organizatia PSD Bucuresti-Ilfov a decis, miercuri, sa sustina, la Congresul din 10 martie, candidatura premierului Viorica Dancila pentru functia de presedinte executiv al formatiunii, precum si pe cea a lui Marian Neacsu la functia de secretar general al Partidului Social Democrat, informeaza un…

- Dancila nu și-a depus candidatura inca, insa este o chestiune de timp. Organizația PSD București a formulat deja o rezoluție de susținere in care se precizeaza ca Viorica Dancila este o „persoana simpatica și diplomata”. De asemenea, Dancila este susținuta și de Liviu Dragnea pentru a ocupa funcția…

- Liderul PSD Arges, Serban Valeca, a anuntat miercuri ca va candida pentru functia de vicepresedinte al PSD la Congresul de sambata, avand sustinerea organizatiei judetene, pentru regiunea Sud-Muntenia. Pe de alta parte, este posibil ca si senatorul Adrian Tutuianu, din Dambovita, sa candideze pentru…

- Conform unor surse DC News, Daniel Florea, primarul de la Sectorul 5, și-a depus candidatura pentru funcția de vicepreședinte pentru București-llfov. De asemenea, senatorul Adrian Țuțuianu și-a depus candidatura pentru funcția de vicepreședinte in regiunea Sud - Muntenia. Presedintele…

- Biroul președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a devenit loc de pelerinaj pentru liderii PSD. Inaintea Congresului din 10 martie se poarta negoeri pe funcții, iar in biroul lui Liviu Dragnea au trecut oameni importanți ai partidului.In biroul președintelui PSD au fost vazuți intrand…

- Meteorologii au emis marti dimineata o atentionare cod galben de vant puternic pentru judetele Caras-Severin, Sibiu, Arges si Dambovita.Atentionarea cod galben transmisa de Administratia Nationala de Meteorologie pentru judetul Caras-Severin este in vigoare pana la ora 14.00, interval in care…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a decis ca declaratia premierului Viorica Dancila, care a spus ca cei care critica Romania la Bruxelles sunt “autisti”, nu reprezinta disciminare. “Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, intrunit in ședința…

- Dancila, semnal de susținere pentru Dragnea: Intotdeauna presedintele partidului a candidat pentru presedintia Romaniei, a spus premierul, intr-o emisiune la Romania TV. Aceasta spune ca este nevoie de o dezbatere in interiorul partidului, privind alegerile de la sfarșitul lui 2019, dar precizeaza ca…

- Deputatul de Arges al PSD Simona Bucura Oprescu a depus in Parlament doua interpelari adresate premierului Viorica Dancila si unor ministri de resort. Prima interpelare este legata de sistemul de protectie a drepturilor copilului in Romania. Concret, deputatul Simona Bucura Oprescu intreaba daca exista…

- Premierul Viorica Dancila le cere primarilor sa fie responsabili atunci cand cresc lefurile angajatilor. „Consider ca fiecare trebuie sa acționeze cu responsabilitate și in acest sens cheltuielile de personal sa fie incadrate in limitele generate de capacitatea proprie a fiecarei colectivitați de a…

- Liviu Dragnea este impins de colegii de partid sa-si asume rolul de candidat la prezidentiale. I se cere liderului PSD sa anunte acest lucru cat mai repede, chiar la viitorul Congresul organizat la inceputul lunii martie. Ideea nu il incanta insa pe seful PSD. „Congresul ar trebui sa stabileasca si…

- Presedintele PSD Arges, Serban Valeca, a declarat miercuri, inaintea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca a aflat despre convocarea Congresului extraordinar al partidului in timp ce se afla in masina, in drum spre sediul partidului, si ca urmeaza sa vada care este motivatia.

- Potrivit meteorologilor, in aceste zone vor fi ninsori temporar insemnate cantitativ, cu depunere de strat de zapada consistent in estul Carpatilor Meridionali, in Carpatii Orientali, in cea mai mare parte a Moldovei si local in nordul Munteniei. Cele 14 judete care se vor afla sub cod galben de vreme…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a reafirmat luni ca la sedinta CExN de miercuri va urma sa fie discutata evaluarea secretarilor de stat si ca nu are de gand "sa execute pe nimeni". El a adaugat ca guvernul va fi cel care va propune restructurarea sau comasarea unor institutii. Dragnea…

- El a adaugat ca guvernul va fi cel care va propune restructurarea sau comasarea unor institutii. Dragnea a precizat, la finalul Biroului Permanent National la PSD de luni, ca premierul Viorica Dancila a prezentat o informare privitoare la perioada de la instalare si pana in prezent, precum si care…

- In timp ce multe dintre vedetele autohtone se afișeaza cu mașini scumpe sau au șofer la dispoziție, Florin Calinescu circula cu metroul. Și asta in condițiile in care, este știut, juratul de la ”Romanii au talent” este una dintre vedetele din Romania care stau bine la capitolul finanțe. Lucru cunoscut,…

- Hidrologii au emis o atentionare cod galben de inundatii pentru rauri din 15 judete din nordul, vestul si sudul tarii, valabila de sambata dimineata pana duminica la ora 15.00. Codul galben a fost instituit pe raurile din bazine hidrografice din judetele Maramures, Satu Mare, Bistrita-Nasaud, Bihor,…

- Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, intrunit in sedinta de solutionare a petitiilor in data de 31.01.2018, a adoptat urmatoarea hotarare: Asocierea creata de catre domnul Cristian Tudor Popescu, la emisiunea Jurnalul de seara din data de 16.01.2018, pe postul de…

- Ministrul de Finanțe Ionuț Mișa și șefa ANAF, Mirela Calugareanu, sunt așteptați astazi in Parlament, pentru a da explicații despre Declarația 600, informeaza Realitatea Tv.La ședința comisiei economice din Senat participa ministrul Ionuț Mișa, președintele ANAF, Mirela Calugareanu, precum…

- Ninge luni dimineata pe mai multe sectoare de drumuri nationale si autostrazi din 24 de judete, dar niciun drum nu este inchis. Potrivit Centrului Infotrafic, luni dimineata nu erau anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui accident sau a vremii nefavorabile. La…

- A number of 22 counties in Muntenia, Transylvania, Moldova and Dobrogea are under a code yellow alert for snow and blizzard on Monday, according to the National Meteorological Administration (ANM). So, until Monday, 11:00 am, 14 counties, namely Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea…

- IMAGINI ACCIDENT CUMPLIT. A cazut cu mașina in rau ! Un copil de 13 ani a murit Un accident rutier grav s-a soldat la decesul unui baiețel de 13 ani, dupa ce tatal lui a plonjat cu mașina in raul Argeș. Accidentul a avut loc in comuna Vanatorii Mari din județul Giurgiu. In autoturism se aflau doi copii…

- Purtatorul de cuvant al ISU Dambovita, Eduard Telea, a declarat ca in judetul Giurgiu, la limita cu judetul Dambovita, o masina in care se aflau un barbat si cei doi copii ai lui, in varsta de 11 si 13 ani, a cazut in raul Arges, in comuna Vanatorii Mici. "Barbatul a reusit sa iasa si sa-l…

- Președintele nu a fost foarte fericit cu propunerea coaliției majoritare, dar a pus mai presus interesul stabilitații Romaniei. Aceleași surse au mai afirmat ca președintele l-ar fi dorit in funcția de premier pe Mihai Fifor, cel care are o imagine buna in ochii partenerilor americani, și pe care…

- "Credeti ca Presedintele trebuie s-o accepte pe Viorica Dancila ca Prim-ministru, la propunerea gruparii Dragnea din PSD sau sa incerce o alta solutie pentru Romania, cu orice riscuri, avand in vedere ca dupa un an de la castigarea incontestabila a alegerilor, PSD nu pare nici pregatit, nici preocupat…

- Potrivit lui Teodor Melescanu, a avut loc o discutie telefonica intre presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele PSD, Liviu Dragnea, in privinta subiectelor intalnirii coalitiei PSD-ALDE. "Am avut si o discutie telefonica cu domnul Tariceanu pe toate temele care au facut…

- Mihai Fifor, presedintele Consiliului National al PSD, a declarat marti ca Viorica Dancila este cea mai buna propunere pe care partidul putea sa o faca in acest moment. "Viorica Dancila are anvergura internationala, este liderul parlamentarilor europeni romani, este un om care a dovedit…

- Fotoliul de la Palatul Victoria este ocupat de Mihai Fifor. Decretele privind încetarea funcției de prim-ministru a lui Mihai Tudose și pentru desemnarea lui Mihai Fifor ca premier interimar au fost semnate de președintele Klaus Iohannis și publicate în Monitorul Oficial. Klaus…

- Viorica Dancila a fost propunerea președintelui executiv, Niculae Badalau, pentru funcția de premier, agreata și de vicepremierul Paul Stanescu. In aceeași ședința de comitet executiv, Robert Negoița a propus-o pe Ecaterina Andronescu pentru aceasta funcție. Secretarul general al PSD, Marian…

- NEWS ALERT Presedintele il respinge pe Paul Stanescu ca premier interimar. Ce alte nume se vehiculeaza- surse Presedintele Klaus Iohannis a respins prima propunere de premier interimar in persoana lui Paul Stanescu, a doua propunere fiind Mihai Fifor, care ar fi si acceptat de seful statului.…

- Peste 3,1 milioane de lei din bugetul judetului pentru reabilitarea DJ503 Draganesti-Vlasca – limita judet Arges in Economie / Intruniti in sedinta extraordinara luni, 15 ianuarie, alesii judeteni au adoptat, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotarare privind aprobarea realizarii proiectului…

- Premierul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria, la sediul Guvernului sosind si vicepremierul si ministrul Dezvoltarii din Guvernul Tudose, Paul Stanescu, vicepremierul Marcel Ciolacu, fostul ministru Sevil Shhaideh si liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu. Presedintele…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, si seful PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, sustinatori ai premierului Tudose, se afla la Guvern la ora transmiterii acestei stiri, cu cateva minute de inceperea sedintei Comitetului Executiv al partidului,…

- Criza din PSD capteaza din nou atentia intregii opinii publice. De deciziile de astazi depinde viitorul guvernarii social-democrate. Confruntarea dintre Liviu Dragnea si Mihai Tudose a ajuns la apogeu. Desi cele mai multe organizatii judetene si-au aratat sustinerea pentru Liviu Dragnea, mai…

- Sunt negocieri pe ultima suta de metri, la Guvern! Cu mai putin de o ora inainte de sedinta cruciala din PSD, premierul Mihai Tudose are o intalnire de grad zero la Palatul Victoria. Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, lider al organizatiei…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, lider al organizatiei judetene a partidului, si senatorul Adrian Tutuianu, presedinte al PSD Dambovita, au venit...

- Fostul deputat Radu Popa, fost consilier al lui Victor Ponta intervine in razboiul din PSD. El remarca o anumita duplicitate la unii baroni ai PSD și se intreaba cum pot ei sa critice dictatura lui Liviu Dragnea din cadrul PSD in timp ce ei acționeaza fix la fel in propriile fief-uri. El face referire…

- Adrian Tutuianu, fost ministru al Apararii si seful PSD Dambovita spune ca este "ingrijorat" cu privire la evolutiile interne din partid si crede ca formatiunea se afla intr-un moment de rascruce. "Ar fi sinucidere politica pentru Partidul Social Democrat o noua schimbare de guvern", spune liderul PSD…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 17.535 locuri de munca, în data de 12 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi vacante sunt înregistrate în București, capitala fiind urmata de județele…

- Meteorologii au emis, marti dimineata, mai multe atentionari cod galben de ceata pentru 16 judete, fenomenul determinand scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Pe autostrada A1 Sibiu – Deva traficul rutier se desfasoara ingreunat din cauza cetii dense. …

- Meteorologii au emis luni avertizari Cod Galben de vant puternic pentru zona de munte a judetelor Caras-Severin, Buzau, Prahova, Arges si Dambovita, valabil pana la pranz. De asemenea, in judetele Cluj, Salaj si Caras-Severin este semnalata ceata care va reduce ...

- Meteorologii au emis duminica avertizari cod galben de ninsori si vant puternic pentru zonele de munte ale judetelor Mehedinti, Gorj, Valcea, Neamt, Suceava, Bistrita Nasaud, Maramures, Buzau, Prahova, Arges, Dambovita. De asemenea, pentru judetele Vaslui si Galati sunt semnalate precipitatii, lapovita…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta cod galben de ninsori si vant puternic pana la ora 22.00, pentru zona de munte din judetele Mehedinti, Gorj si Valcea. In Caras-Severin vantul poate atinge la rafala 100 de kilometri pe ora, iar codul galben expria la ora 20.00. De la ora 17.00 a…

- Meteorologii au emis o atentionare cod galben pentru cincisprezece judete din vestul, nord-vestul si centrul tarii, unde vor fi ploi insemnate cantitativ, vant puternic si viscol in zonele montane, incepand de vineri seara si pana sambata dupa-amiaza. Atentionarea cod galben va fi in vigoare de vineri…

- Ministerul Turismului a lansat in consultare publica proiectul de atestare ca stațiuni turistice de interes național a patru localitați - Borșa (județul Maramureș), Dambovicioara (județul Argeș), orașul Navodari cu zona Mamaia Nord (județul Constanța) și comuna Moroeni din zona Peștera-Padina (județul…