Congres PSD. Carmen Avram a spus cum a votat VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat, dupa inchiderea urnelor la ora 21, ca mobilizarea electoratului și votul dat pentru referendum și pentru Parlamentul European arata ca romanii au votat pentru o Romanie europeana și corecta. Totodata, Iohannis a apreciat ca guvernul PSD trebuie sa plece dupa aceste…

- Deputatul PSD,Claudia Gilia a mers sa voteze pentru alegerile europarlamentare la secția de vot de la Caminul Cultural din satul Lazuri, comuna Comișani. La ieșirea din secția de vot, doamna deputat Claudia Gilia ne-a declarat ca a venit la urne cu foarte multa speranța, a votat pentru…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, duminica, la Liceul 'Jean Monnet' din Capitala, ca a votat pentru Romania si pentru romani, pentru o echipa care sa reprezinte tara noastra in Parlamentul European, sa nu se pozitioneze impotriva Romaniei, precizand insa ca a luat decizia de a nu vota la referendum,…

- Am votat pentru o Uniune Europeana puternica in care Transilvania se dezvolta și unde minoritațile autohtone sunt protejate – a subliniat, duminica, președintele UDMR, Kelemen Hunor. Liderul Uniunii și-a exprimat votul pentru Parlamentul European și pentru referendum in localitatea Carța, din județul…

- Nicolae Robu a venit cu soția la vot, la ora 9.00, la Școala nr. 30 din Timișoara. „Am votat pentru cea mai buna reprezentare a Romaniei, a intereselor Romaniei și poporului roman in Parlamentul European”, a spus Robu. „La referendum am votat pentru ca in Romania lucrurile in justiție sa fie așezate…

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a votat alaturi de fiul sau. Social - democrata nu a votat și la referendumul președintelui Klaus Iohannis.Citește și: Anunț IMPORTANT de la ASF - Romanii vor fi OBLIGAȚI sa achite un nou tip de asigurare "Am votat astazi pentru a trimite…

- Rareș Bogdan, primul pe lista candidaților PNL la alegerile europarlamentare, a votat duminica dimineața la o secție de votare din București. El a declarat la ieșirea de la urne ca a votat pentru o Romanie europeana și pentru un viitor mai bun. „Am votat pentru viitorul copiilor acestei țari, pentru…

- Votul la alegerile pentru desemnarea membrilor din Romania in Parlamentul European si la referendumul national pe justiție a inceput in strainatate la Auckland, Noua Zeelanda, la ora 22.00, ora Romaniei (ora 7.00 ora locala), in sectia de votare nr.