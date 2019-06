Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Bota a anuntat, sambata, ca se retrage din cursa pentru presedinte executiv si il sustine pe Eugen Teodorovici. Astfel, au ramas in cursa Eugen Teodorovici, Daniel Suciu si Daniel Florea. Bota s-a lansat intr-un atac la adresa celor din partid pusi in functii. El a aratat ca in PSD sunt prea mulți…

- In Congresul PSD s-a inregistrat prima retragere din cursa pentru funcțiile scoase la concurs.Deputatul PSD Sorin Bota, candidat la funcția de președinte executiv, a anunțat ca iși retrage candidatura și ca iși indeamna votanții sa il voteze pe Eugen Teodorovici care dupa ce anuntase vineri…

- Referitor la subiect, Marius Dunca, cel care si-a retras candidatura pentru pozitia de secretar general tot vineri, a afirmat ca pot aparea surprize in ceea ce priveste candidatii la functiile de conducere ale formatiunii. „Pana nu vedem ca delegatii pleaca de la Congres si clar care este rezultatul,…

- Eugen Teodorovici revine in cursa pentru functia de presedinte executiv al PSD, a anuntat deputatul Catalin Radulescu, la sosirea la congresul partidului, confirmand astfel informatia difuzata anterior de Adevarul. „Deputatul mitraliera“ a spus ca ii sustine pe Viorica Dancila, Eugen Teodorovici si…

- Eugen Teodorovici a decis, cu putin timp inainte de a incepe Congresul PSD, sa isi reinscrie candidatura pentru functia de presedinte executiv al PSD, anunta Antena 3. Ieri, Teodorovici a declarat ca se retrage afirmand: am anunțat astazi, in cadrul CEx, ca ma retrag din competiția pentru…

- Desi s-a retars ieri din cursa pentru functia de presdinte executiv al partidului, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, s-a razgandit peste noapte, sustin surse politice pentru Adevarul. Teodorovici si-ar putea anunta candidatura la inceputul Congresului. Favorit pentru functia de presedinte executiv…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, care si-a retras candidatura de la functia de presedinte executiv al PSD, a declarat vineri ca a incercat sa ridice, prin candidatura sa, nivelul competitiei si ca s-a retras dupa ce propunerea lui ca acela care pierde sa se retraga si din functia detinuta in…

- Patru candidaturi s-au inregistrat pentru functia de presedinte executiv al PSD. Ultimele anunturi au fost facute de Eugen Teodorovici, care vizeaza si candidatura la prezidentiale din partea PSD precum si deputatul Sorin Bota. SI-au anuntat deja candidatura, zilele trecute, ministrul Dezvoltarii Regionale,…