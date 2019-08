Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a anuntat, dupa sedinta CEx PSD, ca social democratii ii propun pe Dana Girbovan la Justiție, Serban Valeca la Educatie si Mihai Fifor la Ministerul Afacerilor Interne. Așadar, Serban-Constantin Valeca, actualmente senator, este propunerea PSD pentru functia de ministru al…

- Ramona Manescu, Ministrul Afacerilor Externe, care ieri a fost investita oficial in funcție, a recunoscut ca a existat „un context care a favorizat numirea sa”. Ministrul Afacerilor Externe, prima femeie care ocupa aceasta poziție, a mai spus ca se ințelege bine cu premierul Viorica Dancila și ca nu…

- Conducerea PSD s-a reunit la Palatul Parlamentului pentru a decide candidatul partidului la alegerile prezidentiale, care urmeaza sa fie validat de catre Congres pe 3 august. Pe ordinea de zi se afla desemnarea candidatului pentru alegerile prezidentiale din toamna, dupa ce, intr-o sedinta anterioara,…

- Eugen Teodorovici și-a anunțat duminica retragerea sa din cursa interna pentru alegerea candidatului PSD la prezidențiale, scrie Mediafax. „ M-am decis. Nu”, a declarat Eugen Teodorovici, la Antena 3, intrebat daca iși menține candidatura in cursa interna a PSD pentru alegerile prezidențiale. El a afirmat…

- Eugen Teodorovici și-a anunțat duminica retragerea sa din cursa interna pentru alegerea candidatului PSD la prezidențiale. „ M-am decis. Nu”, a declarat Eugen Teodorovici, la Antena 3, intrebat daca iși menține candidatura in cursa interna a PSD pentru alegerile prezidențiale. El a afirmat ca va…

- Premierul Republicii Moldova Maia Sandu a spus marți la Cotroceni, in prezența lui Klaus Iohannis, ca țara sa are mare nevoie de sprijinul Romaniei.„Sunt onorata sa revin la București, de data aceasta in calitate de prim-ministru al Republicii Moldova. Ii mulțumesc președintelui Klaus Iohannis…

- "Am vazut declaratiile presedintelui. Pot sa va aspun ca o astfel de decizie o vom discuta in forurile de conducere ale partidului nostru, in CExN de vineri, la ora 11:00. Intalnirea cu Klaus Iohannis a fost una normala, intre PSD, partidul cel mai mare din Romania, si presedintele statului. A fost…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu se afla la momentul transmiterii acestei știri la Palatul Victoria pentru a avea o discuție cu premierul Dancila. La guvern se afla mai mulți lideri ALDE și PSD, iar consultarile au loc inainte de consultarile de la Cotroceni, informeaza Antena3. Klaus Iohannis continua,…