Congres PSD. Alegeri pentru noua conducere. Rezultat vot LIVE text

Congresul PSD are loc la Sala Palatului si incepe la ora 11.00. DC News va transmite LIVE in acest articol Congresul PSD, prezentandu-va principalele declaratii, discursurile celor care candideaza precum si rezultatul votului.

Comitetul Executiv National al PSD a validat vineri candidaturile la functiile de conducere ale partidului, a stabilit modul de desfasurare a congresului PSD si modificarile la statut. "Am stabilit modul de desfasurare a congresului, modificarile pe care le vom face in statut si am validat candidaturile pe cele trei functii care vor fi votate maine in cadrul congresului",…