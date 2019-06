Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Maramures, Gabriel Zetea, considera ca este nevoie de organizarea unui congres al partidului, dar este necesara o perioada mai mare de timp pentru pregatirea conferintelor judetene de alegeri in filiale si pentru alte aspecte care tin de organizare. "Noi am spus si data trecuta…

- Viorica Dancila anunța un nou congres al partidului, organizat în luna iulie, dupa cel în care va fi ales președintele formațiunii. Premierul spune ca cel din iulie va fi pentru alegerea candidatului PSD la alegerile prezidențiale.

- (update) Octavian Țicu a declarat ca „nu exista motiv și temei pentru alegeri anticipate”.„Așteptam reacțiile statelor și partenerilor europeni și americani”, a adaugat deputatul blocului ACUM.

- Comitetul Executiv al PSD a stabilit data de 29 iunie pentru organizarea unui congres al partidului, au precizat vineri, pentru AGERPRES, surse participante la reuniune. In cadrul congresului urmeaza sa fie modificat Statutul partidului, sa fie aleasa o noua conducere si sa fie prezentat…

- Departamentul de Stat american a confirmat joi organizarea unei conferinte in luna iunie la Manama privind aspectele economice ale viitorului plan de pace american in Orientul Mijlociu in pofida anuntarii de noi alegeri in Israel, transmite AFP. "Nu avem in vedere nicio schimbare. Este fixata pentru…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca se va decide in forurile statutare ale PSD daca se fac sau nu schimbari in structura de conducere a partidului si a mentionat ca nu este o varianta organizarea de alegeri anticipate, transmite Agerpres.Intrebata inainte de sedinta Biroului Permanent National…

- ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019 și REFERENDUM 2019 PNL va depune plangere penala impotriva ministrului de Externe, Teodor Melescanu, si a celor care au fost implicati in organizarea votului in diaspora, a...

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a Ucrainei a confirmat marți ca Volodimir Zelenski a fost ales președinte, publicând rezultatele finale ale celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Zelenski, un actor de comedie de 41 de ani, și-a revendicat victoria chiar pe 21 aprilie, la închiderea…