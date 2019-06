CONGRES PSD 29 IUNIE, REZULTAT OFICIAL VOT. Noua CONDUCERE A PSD

Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a fost votata președinte al PSD, de catre delegații prezenți la Congresul extraordinar al partidului. Președinte executiv al formațiunii este Eugen Teodorovici, iar secretar general este Mihai Fifor, transmite Mediafax.

- Viorica Dancila ar fi caștigat fara emoții conducerea PSD in urma congresului, informeaza Romania TV, cu toate ca inca numaratoarea nu s-a incheiat. Pentru celelalte doua funcții, de președinte executiv și secretar general a fost o lupta intensa. Noul președinte executiv, numarul doi in partid,…

- Eugen Teodorovici revine in cursa pentru functia de presedinte executiv al PSD, a anuntat deputatul Catalin Radulescu, la sosirea la congresul partidului, confirmand astfel informatia difuzata anterior de Adevarul. „Deputatul mitraliera“ a spus ca ii sustine pe Viorica Dancila, Eugen Teodorovici si…

- Daniel Suciu, Daniel Florea și Sorin Bota sunt candidații inscriși pentru funcția de președinte executiv. In acest context, DC News a lansat un sondaj cu intrebarea ”Cine merita sa fie președinte executiv al partidului?, iar cititorii noștri l-au ales pe Daniel Suciu - 47,6% pe primul loc. Acesta…

- Președintele interimar al PSD Viorica Dancila a anunțat ca in sondajele interne PSD pentru desemnarea prezidențiabilului va fi testat și un candidat comun PSD-ALDE. Intrebata daca va fi introdus in sondaje numele lui Caln Popescu Tariceanu, Dancila a raspuns „Sigur”. „Candidatul trebuie sa fie cel…

- La ședința comitetului național al PSD, Paul Stanescu și-a anunțat colegii ca demisioneaza din funcția de președinte executiv interimar al PSD. Decizia vine in contextul in care acesta a spus ca nu trebuie convocat un congres in care sa se aleaga o noua conducere a partidului pana dupa alegerile…

- Delegatia PSD care va participa miercuri la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis va fi condusa de premierul Viorica Dancila, presedinte interimar al partidului. Potrivit Biroului de presa al PSD, din delegatie vor mai face parte Paul Stanescu, presedintele executiv interimar al…

- Contractul de finanțare pentru proiectul Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilitați a fost semnat, astazi, la sediul Guvernului, in prezența prim-ministrului Viorica Dancila, de catre Eugen Teodorovici, ministru interimar al Fondurilor Europene și Adrian Chiotan, președinte…