Congres extraordinar si la PMP. Basescu vrea o discutie serioasa cu activul de partid!

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca este "prea devreme" pentru partid sa ia o decizie referitoare la candidatul pe care il va sustine la prezidentialele din 2019. "E mult prea devreme pentru a se lua o astfel decizie. Oricum, o decizie in cadrul partidului va presupune o dezbatere…

- "De ieri 10 Martie tot ceea ce a reprezentat PSD a fost sters / nu doar Iliescu, Nastase, Geoana si Ponta ( care nu au fost invitati si au fost scosi chiar si de pe siteul Partidului ) - ieri in discursul paranoic al lui Dragnea nu au existat termenii "stanga" , "social-democratie" sau "european"…

- Votul pentru alegerea noii conduceri a PSD s-a terminat. Potrivit ultimelor informatii, premierul Viorica Dancila a fost aleasa in functia de presedinte executiv al partidului, iar Marian Neacsu a fost desemnat secretar general. La aceasta ora continua numararea voturilor pentru functiile de vicepresedinti.…

- Social-democrații gorjeni se poziționeaza din nou de partea lui Liviu Dragnea, președintele partidului și, la fel ca majoritatea organizațiilor din țara au emis o rezoluție prin care și-au dat acordul sa nu mai fie organizate alegeri pentru funcția de președinte la nivel național. Astfel, Anca Bordușanu,…

- Liviu Dragnea a anunțat schimbari majore in PSD. Președintele PSD ca in cadrul Congresului Extraordinar al PSD vor fi aleși 16 vicepreședinți, 8 femei și 8 barbați. Purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre, a comentat acest subiect.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea nu mai vrea sa fie reconfirmat in funcție, la Congres. ”Parerea generala a fost ca nu e nevoie de asta”, a spus acesta, la finalul ședinței Comitetului Executiv Național de luni. Intre timp, majoritatea organizațiilor județene au transmis rezoluții de susținere pentru…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat luni ca inca nu s-a hotarat daca va candida pentru o functie de conducere la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie. "In PSD cea mai importanta functie e aceea de membru. Am facut parte din echipa de campanie din 2016. Pana nu exista…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, inaintea ședinței PSD, ca il sustine pe Nicolae Badalau sa aiba o funcție in conducerea partidului, și a adaugat ca la Congres se ia decizia privind persoanele care vor ocupa functii. 'Il sustin pe Nicolae Badalau sa fie in conducerea partidului, eu,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca obiectivul principal al Congresului partidului este adoptarea unui document care sa cuprinda si un plan de dezvoltare pe termen lung a Romaniei. „Am avut o discutie cu colegii, ieri si azi. Am spus de la Comitetul Executiv in care am…

- Detaliile privind organizarea Congresului Extraordinar al PSD din data de 10 martie si ordinea de zi a acestuia vor fi teme de discutie in cadrul reuniunii Comitetului Executiv National care va avea loc luni la Palatul Parlamentului.Conducerea PSD urmeaza sa stabileasca, astfel, modul de organizare…

- In pregatirea Congresului Extraordinar al PSD de saptamana viitoare, mai multe organizații județene ale PSD iși anunța susținerea pentru liderul partidului, Liviu Dragnea. Intre timp au aparut și critici. Ecaterina Andronescu, senator PSD, a declarat ca in opinia sa ar fi pagubos inclusiv pentru Liviu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu are de gand sa propuna sau sa sustina prelungirea mandatului presedintelui partidului de la 4 la 5 sau 6 ani. "Eu nu am auzit despre aceste discutii in PSD. Eu nu am de gand sa propun sau sa sustin o astfel de modificare a mandatului presedintelui",…

- Dancila, semnal de susținere pentru Dragnea: Intotdeauna presedintele partidului a candidat pentru presedintia Romaniei, a spus premierul, intr-o emisiune la Romania TV. Aceasta spune ca este nevoie de o dezbatere in interiorul partidului, privind alegerile de la sfarșitul lui 2019, dar precizeaza ca…

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, a luat act de faptul ca partidul lui Victor Ponta a dobandit personalitate juridica, dar nu ii da sanse ca la viitoarele alegeri sa faca pragul electoral. „Nu va pleca mai nimeni din P...

- Ședința la PSD; Conducerea partidului se reunește, miercuri, la Parlament, incepand cu ora 16.00, pentru a discuta detaliile organizarii Congresului Exetraordinar din luna martie. Anunțul privind organizarea Congresului a fost facut, saptamana trecuta, de presedintele PSD, Liviu Dragnea. Datele pentru…

- Sedinta la PSD Constanta. Conducerea PSD Constanta a invitat toti presedintii de organizatii din judet la o prima intalnire din acest an. Presedintele organizatiei, Felix Stroe declara saptamana trecuta pentru ZIUA de Constanta ca si a propus sa stranga randurile partidului si sa pregateasca Congresul…

- Oana Florea, președintele comisiei parlamentare care a anchetat episodul ”sufrageria lui Gabriel Oprea”, vine, vineri, la ora 11.00, la interviurile Libertatea LIVE . Deputatul PSD va vorbi despre concluziile comisiei speciale a Parlamentului, despre audierile persoanelor publice implicate in seara…

- Presedintele PSD Constanta, Decebal Fagadau, a spus joi ca un congres al partidului este oricand binevenit, mai ales atunci cand este nevoie de o reasezare a lucrurilor. Acesta a mai declarat ca „atatea momente de incercare intr-un an de guvernare cate au fost la PSD”, nu au mai existat in istoria niciunui…

- Președintele organizației județene a PNL Constanța, Bogdan Huțuca, susține ca orașul a stagnat din punct de vedere economic, mare parte dintre investitori preferand sa se mute in localitațile apropiate, din cauza birocrației uriașe și a politicii anti-mediu de afaceri, anti-investitori, a primariei.

- Conducerea executiva a CNAS a prezentat in cursul zilei de 12 februarie Ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, si Consiliului de Administratie al institutiei principalele elemente de noutate ale Contractului-cadru ce va reglementa conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, ca raportul Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 decredibilizeaza Parlamentul „prin falsurile” pe care le introduce in opinia publica.

- In timp ce presedintele PMP Constanta, Claudiu Iorga Palaz a dezmintit in ultima perioada existenta unor tensiuni in PMP Constanta si implicit deteriorarea relatiei cu deputatul de Constanta, Robert Turcescu, acesta din urma a dat cartile pe fata intr o postare pe pagina sa de solializare. Iata ce a…

- Deputatul PMP Cornel Samartinean conduce cu mana dura organizația de Timiș a partidului lui Traian Basescu. Acesta a emis o dispoziție prin care le interzice membrilor partidului sa participe la orice manifestație și/sau administrativa in numele PMP Timiș fara acordul conducerii. Contactat de PRESSALERT.ro…

- Social-democrații și liberalii și-au pedepsit ieri disidenții din partid care aveau funcții politice in Senat. In timp ce președintele PSD Liviu Dragnea negocia cu liderii județeni ai partidului debarcarea premierului Mihai Tudose, iar fostul prim-ministru iși cauta la randul sau aliați in PSD, președintele…

- Liviu Dragnea a precizat ca isi mentine parerea conform careia seful SPP, Lucian Pahontu, ”este un personaj veninos”. Intrebat daca isi mentine afirmatia in aceasta privinta, presedintele PSD a spus: ”Da. Daca ma cheama la Parchet, o sa spun acolo”. El a adaugat ca nu a discutat cu presedintele Klaus…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca sustine punctul de vedere al presedintelui Klaus Iohannis referitor la Legile Justitiei, precizand ca este vorba de o problema care tine de Romania si e bine sa fie rezolvata in tara. "Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele. Am acelasi…

- Niciunul nu vrea sa faca declaratii, dar situatia este clara Presedintele PMP Constanta, Claudiu Palaz, si deputatul Robert Turcescu, din cadrul aceluiasi partid, nu mai pot conlucra sub acelasi acoperis. Tensiunile aparute inca de anul trecut se pare ca au escaladat, iar deputatul Robert Turcescu isi…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, vineri, ca seful statului ”a vrut sa rezolve repede lucrurile”, insa PSD ”nu s-a grabit deloc” sa isi instaleze guvernul, afirmand ca Iohannis ar fi trebuit sa impuna un director al SIE inainte de a nominaliza pentru a treia oara un premier PSD.…

- Primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia în calcul o posibila candidatura la alegerile prezidentiale, spunând ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului. Firea a spune ca le-a…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia în calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ea punctând ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului sau partidul. Firea…

- Presedintele PMP Traian Basescu afirma ca presedintele Klaus Iohannis avea marja constitutionala suficienta pentru a respinge nominalizarea Vioricai Dancila ca premier facuta de PSD, mentionand ca argumentul suspendarii sefului statului a fost "fals interpretat de artistii dezinformarii". …

- Deputatul PMP Prahova Catalina Bozianu a facut o declaratie dupa consultarile de miercuri, de la Palatul Cotroceni, sustinand ca partidul din care face parte a demonstrat, inca o data, ca este singurul care face cu adevarat opozitie actualei puteri. Iata declaratia: "Astazi am avut onoarea…

- Deputatul UDMR Antal Istvan Janos ii da replica presedintelui PMP Constanta, Claudiu Palaz, printr o scrisoare deschisa. Potrivit acesteia, deputatul "condamna orice gest extremist, indiferent din partea oricarei organizatii extremiste, poate sa fie atat laquo;Miscarea celor 64 de comitateraquo;, laquo;Noua…

- Conducerea PSD este pe cale sa-și dea jos al doilea premier in doar cateva luni. Spre deosebire de debarcarea lui Sorin Grindeanu, posibila plecare a lui Mihai Tudose ar genera o criza majora, pentru ca președintele Iohannis a afirmat ca nu va mai desemna inca un premier din partea PSD. In acest context…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, la Vaslui, ca nu exista tabere in partid si ca nici nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Intrebat de ziaristi daca se impune demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, sau daca ar fi oportuna o demisie a premierului, liderul…

- Doi tineri studenti in Constanta, ea in primul an la Biologie, el boboc la Marina. Destinul a facut ca ei sa se intersecteze la cantina studenteasca si sa se indragosteasca. Se intampla in anul 1973. Tanarul era Traian Basescu, iar tanara studenta e prima lui iubita, Elena Stefan, care ulterior a ajuns…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri la Bacau ca spera ca Mihai Tudose sa ramana premier, raspunzand astfel unei intrebari legate de declaratiile din ultimele 24 de ore ale unor lideri social democrati care spun ca in CEx trebuie sa se discute inlaturarea lui Tudose. „Eu inca sper ca Mihai…

- "Eu inca sper ca Tudose sa ramana premier", a declarat Liviu Dragnea, vineri, intrebat despre solicitarea lui Catalin Radulescu.Dragnea a facut aceste declaratii la Bacau, el aflandu-se in aceste zile intr-un turneu prin judetele Moldovei, unde se intalneste cu liderii filialelor PSD. Liviu…

- Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, a declarat ca a avut, marti, o noua discutie cu procurorii DIICOT, in care a adus noi acuzatii medicului Mihai Lucan, precum si primarului de Cluj-Napoca, Emil Boc."M-am reintors astazi si am avut o discutie aprofundata cu procurorii anti-mafia despre procesul…

- Mai multe publicații se mobilizasera, luni, sa transmita ceea ce ele au numit o lupta pe viața și pe moarte, in PSD, intre gruparea Dragnea și gruparea Tudose. Cititorii stateau cu sufletul la gura, așteptand ca Dragnea sa iasa din Consiliul Executiv Național al partidului linșat și fara funcția…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca ar fi un pas inapoi daca s-ar reveni la alegerea presedintelui partidului doar de catre delegatii din congres."Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectiva, contestata de multi atunci…

- "Implicarea presedintelui - am spus-o care este. El patroneaza in continuare sistemul represiv al statului, care il foloseste ca o marioneta, ca sa prelungeasca, sa perpetueze sistemul stramb care s-a instaurat in Romania. Asta cred ca e marea problema a Romaniei in momentul de fata. In loc ca presedintele…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a afirmat, joi, ca declaratiile premierului Mihai Tudose referitoare la proiectul privind statutul Casei Regale reprezinta 'parerea dansului vizavi de Guvern' adaugand ca Tudose nu este presedintele PSD. "E parerea dansului vizavi de Guvern. Ceea…

- „Stimati colegi, va propun tuturor un amendament ad-hoc prin care sa suplimentam bugetul Camerei Deputatilor cu o suma care credeti dumneavoastra de cuvinta pentru infiintarea unui cabinet de psihiatrie de urgenta. Sincer, ne va ajuta. Nu stim pe viitor pentru cine ar putea ajuta acest amendament,…

- Liberalul Pavel Popescu a cerut, marti, in plenul reunit al Parlamentului, sa se suplimenteze bugetul Camerei Deputatilor pentru infiintarea unui cabinet de psihiatrie de urgenta. Acesta a postat pe Facebook un clip video, acuzandu-i pe colegii de la PSD ca l-au jignit, cu apelative precum „rahitic”,…

- Presedintele comisiei, Florin Iordache, a subliniat ca lucrarile comisiei se desfasoara in paralel cu plenul conform regulamentului, dar si in baza aprobarii Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere. "Atat timp cat Birourile permanente reunite au dat aprobare ca putem lucra, noi…

- Parlamentarii USR au cerut sedintei pe motiv ca trebuie sa fie prezenti la plenul Camerelor reunite ale Parlamentului unde se dezbate proiectul legii bugetului de stat pe 2018 si al bugetului asigurarilor sociale. Presedintele comisiei, Florin Iordache, a subliniat ca lucrarile comisiei se…

- Presedintele comisiei speciale pentru legile justitiei, Florin Iordache, a avut o replica dura dupa ce magistrati din Capitala si intreaga tara au protestat fata de modificarile propuse. Deputatul PSD contrazice acuzatiile aduse de catre magistrati si sustine ca modificarile propuse nu aduc atingere…

- Femeile din PNL iși aleg, duminica, președintele; Florica Chereches si Cristina Traila sunt cele doua candidate inscrise in cursa pentru șefia Organizației de Femei. Cherecheș prezinta moțiunea ”Forta in unitate”, iar Cristina Traila, moțiunea „Femeia liberala”. Lucrarile Congresului Organizatiei Femeilor…

- Traian Basescu vrea sa candideze la alegerile prezidențiale din Republica Moldova in 2018. Avocatul fostul președinte al Romaniei a spus ca Basescu ar putea candida, daca iși va redobandi cetațenia molodveneasca, scrie presa din Republica Moldova. „Din cate știu, domnul Basescu iși dorește sa candideze…