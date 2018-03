Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a spus in cadrul discursului sau din Congresul de sambata ca oamenii politici care fac greseli pot fi arestati, insa vor veni altii in locul lor care vor face aceleasi greseli, astfel ca sistemul si legile sunt gresite. Oprisan a afirmat ca partidul si-a…

- Premierul Viorica Dancila a invitat femeile din Romania sa intre in politica si se alature social-democratilor, aratand ca doar PSD le ofera oportunitate. "Am onoarea sa fiu prima femeie prim ministru a Romaniei, iar pentru asta ii multumesc domnului presedinte Liviu Dragnea si tuturor colegilor care…

- 'Romania este un stat suveran, asa scrie in Constitutie, si as vrea sa nu uitam niciodata. In schimb, atunci cand oameni politici, sefi de institutii, oameni cunoscuti ai societatii isi saboteaza cu buna stiinta tara, prin declaratii antiromanesti, prin actiuni servile, indreptate impotriva intereselor…

- Suveranitatea Romaniei va fi protejata de legi explicite, dezbatute si votate in Parlament, a declarat sambata presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul extraordinar al partidului, subliniind ca atacul impotriva propriei tari reprezinta o insulta la adresa tuturor romanilor. "Romania…

- Soluție definitiva in dosarul ”Caccia in Romania” • Inchisoare cu suspendare pentru doi oameni de afaceri italieni stabiliti la Alba Iulia, acuzati de evaziune fiscala de DIICOT: Curtea de Apel le-a admis expertiza financiara si i-a achitat pentru constituire de grup infractional Doi cunoscuți oameni…

- Partidul Social Democrat este un partid absolut democratic, de aceea este logic ca toata lumea sa candideze la congresul partidului la orice functie doreste, a declarat vineri presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan. "PSD e un partid absolut democratic, este singurul partid capabil sa guverneze Romania…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, ca protestatarii se impart in doua categorii - "oameni care habar n-au de ce protesteaza si oameni care sigur sunt pusi de sistemul care a creat toata aceasta nebunie in Romania". Deputatul PSD acuza Inspectia Judiciara ca a facut "un aranjament" cu…

- “In conditii normale, puterea unei birocratii complet dezvoltate este intotdeauna dominanta” – Max Weber Formularea caracteristicilor birocratiei ii este atribuita sociologului german Max Weber (1864-1920). Birocratia este un sistem de organizare incadrat in teoria statului…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat joi, dupa Adunarea Generala a Consiliilor Judetene din Romania, ca un prim draft privind legea descentralizarii va fi gata la finalul anului 2019, el afirmand ca doar Romania mai are un sistem centralizat. Acesta a mai precizat ca "in afara de DNA,…

- Gradul de absorbtie a fondurilor europene nu este satisfacator, fiind chiar risc de pierdere a unei sume de 800 milioane euro pe Programul Operational Regional (POR), a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, la Adunarea Generala a Uniunii Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), si a facut…

- Pe 10 martie, va avea loc, la Bucuresti, congresul extraordinar al PSD. Data a fost stabilita de conducerea PSD, miercuri, in sedinta Biroului permanent national al partidului, care a durat mai putin de o ora. Anuntul privind data Congresului a fost facut de purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre,…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a anuntat miercuri, inainte sedintei Biroului permanent national al partidului, ca va candida pentru o functie de conducere in partid la Congresul din martie, deoarece in 2015 nu a facut-o pentru ca avea un dosar penal. "Sa vedem ce stabilim in organele…

- "In urma cu exact 8 ani ( 20 Februarie 2010) colegii din PSD m-au ales in urma unei competitii deschise si corecte sa le fiu lider / voi fi toata viata mandru de acest lucru si recunoscator pentru increderea acordata . In discursul meu de la acel Congres am promis in principal 3 lucruri :…

- "Vom avea un Congres in luna martie. Este un Congres destul de așteptat din punctul nostru de vedere, pentru ca trebuie clarificate unele lucruri", a declarat ministrul Muncii, luni, 19 februarie, in emisiunea Romania9, moderata de Ionuț Cristache la TVR1. "In primul rand cred ca ar trebui sa discutam…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in perioada urmatoare va avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei. "Vom discuta si despre inflatie. Dupa cum stiti, politica bugetara si fiscala este a Guvernului, politica monetara este legata de Banca…

- Codrin Ștefanescu a avut un discurs furibund, in direct prin telefon, la Romania TV, la adresa președintelui Klaus Iohannis. Liderul PSD l-a atacat pe șeful țarii, in timp ce susținatorii social-democraților protesteaza vehement in fața Palatului Cotroceni.Citește și: Traian Basescu, sfat…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a precizat dupa CExN al PSD ca la Congresul extraordinar al formatiunii din martie se intentioneaza prezentarea unui proiect de tara pe 25 de ani, care sa fie ulterior supus dezbaterii publice si transformat in lege, dupa discutii cu opozitia. „La acest Congres vreau…

- Anna Andronache, eleva din Târgoviște ale carei mesaje au devenit virale pe Facebook dupa ce a criticat sistemul de învațamânt, spune ca a fost învinsa de sistem și ca, împreuna cu parinții ei, pleaca din România. Este vorba de Anna Andronache, eleva la Școala…

- "Trebuia desemnat premierul Romaniei si era vehiculat numele unui fost ministru. Exista in lucru la mine un dosar cu acest ministru. Am fost chemata si intrebata daca am putea sa iesim cat mai repede cu dosarul. Explicatia a fost de genul ca daca acest domn va ajunge premier, doamna Dana Girbovan (presedintele…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu le transmite funcționarilor de la stat carora le-au scazut salariile sa se duca in sistemul privat. El i-a vizat și pe cei care sunt liber profesioniști și le e greu sa completeze o declarație de venituri pentru a se stabili impozitul: Sa treaca funcționari publici”,…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a sustinut vineri ca social-democratii sunt singurii care pot guverna, adaugand ca cei propusi in viitorul Executiv condus de Viorica Dancila merita ''un cec in alb'', informeaza agerpres.ro. ''Am fost de acord cu structura propusa in acest moment. Trebuie…

- Victor Ponta a sustinut marti ca in fiecare luna din 2017 cate un miliard de euro a plecat din Romania, in ceea ce priveste balanta de plati, iar aceasta situatie continua si in prezent."Lucrurile merg in directia in care, si va dau o singura stire: in 2017, si acum am inceput la fel, in fiecare…

- Fostul președinte al PSD, Mircea Geoana, a declarat, la interviurile Libertatea Live , ca actualul șef al social-democraților, Liviu Dragnea, va avea susținerea partidului daca va lua decizia de a candida la prezidențiale. In ciuda problemelor penale și a faptului ca este contestat in strada. Totodata,…

- Femeile social democrate din Vrancea saluta și susțin nominalizarea europarlamentarului Viorica Dancila pentru funcția de prim ministru al Romaniei. Viorica Dancila ocupa la nivel național funcția de președinta a femeilor PSD-iste, iar din 2014, a fost aleasa deputat in Parlamentul…

- Castelul Bran, unul din cele mai cunoscute obiective turistice romanesti pe plan global, a atras anul trecut 835.116 de vizitatori platitori de bilete, la care se adauga gratuitatile si participantii la evenimentele publice si private, astfel ca in total un milion de oameni au trecut pragul castelului,…

- „Nu sunt foarte aproape de conducerea partidului aici, la București. N-am simțit niciun fel de ruptura. (...) N-am vazut așa o revolta populara care sa ceara revocarea președintelui (Liviu Dragnea)”, a declarat Radu Moldovan. Intrebat despre intalnirea care a avut loc la Guvern inaintea CExN la care…

- PSD are nevoie de un Congres extraordinar, care sa urmareasca statutul partidului din viziunea membrului de partid, si nu a liderului unic, a declarat, la RFI, primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, membru PSD. El a apreciat ca in PSD exista oameni competenti si cu vizibilitate, care ar putea sa…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat recent, la Gala Studentilor Romani din Strainatate, ca ar trebui simplificata procedura de ocupare a posturilor in sistemul medical.”De la inceput, de cand am venit la gala, am tot insistat ca trebuie sa schimbam lucrurile, sa facem lucrurile mai usoare…

- "De la inceput, de cand am venit la gala, am tot insistat ca trebuie sa schimbam lucrurile, sa facem lucrurile mai usoare sa se intoarca tinerii, sa vina in Romania sa lucreze. (...) Este un lucru pe care eu vreau sa il spun acum: nu este posibil ca, pentru a ocupa un post in medicina - si aici nu…

- Premierul Mihai Tudose spune ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal.El a atacat din nou BNR, spunand ca s-a saturat ca “niste oameni de pe acolo sa tot arunce in aer tot felul de lucruri…

- Fostul premier din perioada 2000-2004, Adrian Nastase, a declarat in aceasta seara, in cadrul unei emisiuni la TVR, ca Romania ar trebui sa iși schimbe forma de guvernamant, dintr-una semiprezidențiala in una prezidențiala, dupa model american. In aceeași emisiune, Nastase l-a acuzat pe președintele…

- OMV Petrom a finalizat doua statii noi de procesare si comprimare a gazelor in judetele Vrancea si Valcea, cu o investitie de peste 130 de milioane de euro, a anuntat compania intr-un comunicat de presa. Prin intermediul noilor staţii, amplasate în localităţile Burcioaia (judeţul…

- Legatura dintre Regele Mihai si monarhia britanica a ramas una strânsa pe tot parcursul vietii sale. Printul Charles, mostenitorul Coroanei britanice si nepot al Regelui Mihai, a vorbit, cu ani în urma, despre motivele pentru care l-a admirat dintotdeauna pe fostul nostru suveran.…