Stiri pe aceeasi tema

- Votul pentru alegerea noii conduceri a PSD s-a terminat. Cei peste 4.000 de delegati prezenti la Congresul extraordinar al PSD au votat candidatii pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti. Pentru functia de presedinte executiv al PSD si-au depus candidatura premierul…

- Delegatii la Congresul extraordinar al PSD au inceput sa voteze pentru alegerea noii conduceri a partidului, informeaza Agerpres.ro. In cadrul Congresului au loc alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti. La lucrari participa peste 4.000 de delegati, iar candidatii…

- Delegatii la Congresul extraordinar al PSD au inceput sa voteze pentru alegerea noii conduceri a partidului. In cadrul Congresului au loc alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut sambata delegatilor participanti la Congresul extraordinar al partidului, o confirmare verbala pentru functia pe care o ocupa. La finalul unui discurs de peste o ora, Dragnea i-a intrebat pe delegatii PSD: "Vreti sa continuam? Aveti curaj? Aveti curaj sa rezistati…

- Social-democrații se reunesc, azi, în congres extraordinar, în cadrul caruia vor fi aleși președintele executiv, vicepreședinții și secretarul general, Liviu Dragnea fiind cel care a propus, în februarie, organizarea congresului pentru ”relansarea programului de guvernare”.…

- Firea, la Congresul PSD: ”Fac apel la calm. Nu dam o impresie buna cand ne certam”. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat inainte de inceperea Congresului Partidului Social Democrat ca nu trebuie sa existe certuri intre membrii partidului și i-a rugat pe aceștia sa se calmeze. ”Le…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a facut, sambata, un apel la intelepciune, calm si colegialitate, inainte de Congresul extraordinar al Partidului Social Democrat (PSD), care se...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a facut, sambata, un apel la intelepciune, calm si colegialitate, inainte de Congresul extraordinar al Partidului Social Democrat (PSD), care se desfasoara la Sala Palatului.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a facut, sambata, un apel la intelepciune, calm si colegialitate, inainte de Congresul extraordinar al Partidului Social Democrat (PSD), care se desfasoara la Sala Palatului. Ea a declarat ca trebuie evitate certurile in interiorul PSD, subliniind ca "daca…

- La patru zile distanța de la ultimatumul dat conducerii PSD, primarul Capitalei – Gabriela Firea – a revenit cu precizari și a afirmat ca Liviu Dragnea se incadreaza in termenul oferit pentru ca problemele și nemulțumirile ridicate sa fie luate in seama.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri, inaintea sedintei Comitetului Executiv al Partidului Social Democrat, ca il sustine pe primarul Sectorului 3, Robert Negoita, pentru functia de vicepresedinte al partidului din partea regiunii Bucuresti-Ilfov. "Are rezultate foarte bune…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri, inaintea sedintei Comitetului Executiv al Partidului Social Democrat, ca il sustine pe primarul Sectorului 3, Robert Negoita, pentru...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri, inaintea sedintei Comitetului Executiv al Partidului Social Democrat, ca il sustine pe primarul Sectorului 3, Robert Negoita, pentru functia de vicepresedinte al partidului din partea regiunii Bucuresti-Ilfov, transmite Agerpres.

- Organizatia regionala PSD Bucuresti – Ilfov a decis miercuri sa ii sustina pe Viorica Dancila – presedinte executiv, Marian Neacsu – secretar general, Gabriela Firea si Robert Negoita – vicepresedinti, la Congresul extraordinar al partidului, de sambata. De asemenea, delegatii la Congres au primit mandat…

- Primarul de Bucuresti, Gabriela Firea, afirma ca a venit in vizita sa de lucru la Chisinau nu doar in calitate de vecin, dar si ca o sora. Afirmatia a fost facuta marti, 6 februarie, la intalnirea cu primarul interimar de Chisinau, Silvia Radu.

- Autoritațile de la Chișinau și București au inițiat implementarea proiectelor privind renovarea mai multor instituții publice de la Chișinau. Anunțul a fost facut astazi la Chișinau de catre primarul general interimar al municipiului, Silvia Radu, și primarul general al mun. București, Gabriela Firea,…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD se reuneste luni pentru a stabili detaliile Congresului extraordinar din 10 martie, in care Liviu Dragnea va cere votul de reconfirmare la sefia partidului. Sedinta conducerii PSD va avea loc de la ora 11.00, la Parlament. Gabriela Firea a amenintat cu demisia daca ministrii…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca isi va da demisia din toate functiile politice daca nu sunt respectate termenele pentru proiectele pe care le are pentru Bucuresti.

- Primarul orașului București, Gabriela Firea, vine astazi la Chișinau, informeaza Noi.md. Firea va ajunge la Chișinau la ora 18:00, iar agenda oficiala va incepe abia miine. In cadrul vizitei se va decide cine va pleca și cum vor fi selectați directorii de spitale și medicii care vor participa la programul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, inainte de sedinta CEx PSD, ca ia in calcul sa candideze pentru un post de vicepresedinte al PSD, insa ameninta ca daca proiectele Capitalei nu vor fi duse la indeplinire intr-un timp rezonabil, va demisiona din functiile politice.

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD se reuneste luni pentru a stabili detaliile Congresului extraordinar din 10 martie, in care Liviu Dragnea va cere votul de reconfirmare la sefia partidului. Sedinta conducerii PSD va avea loc de la ora 11.00, la Parlament. Gabriela Firea a amenintat cu demisia daca ministrii…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca va fi recomandata de colegele de la organizatia de femei, dar a respins posibilitatea de a candida la presedintia Romaniei.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca va fi recomandata de colegele de la organizatia de femei, dar a respins posibilitatea de a candida la presedintia Romaniei. Citește și: SURSE - PSD pregatește o mutare…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca va fi recomandata de colegele de la organizatia de femei, dar a respins posibilitatea de a candida la presedintia Romaniei. "Daca colegele mele de la organizatia de femei ma vor…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, marti, ca parintii care nu gasesc solutii pe perioada in care scolile sunt inchise pot primi sprijin de la PMB. Potrivit edilului, se vor organiza grupuri de copii la nivelul scarilor de blocuri, supravegheate de asistenti sociali.

- Unele școli raman inchise și miercuri, din cauza gerului și a ninsorii, in doua județe. In celelalte zone vizate de cod portocaliu sau galben de viscol și ger, cursurile se suspenda doar marți. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, ia in calcul posibilitatea ca școlile sa ramana inchise și…

- Primarul general, Gabriela Firea, ii va acorda titlul de cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti jucatoarei de tenis Simona Halep, in semn de recunoastere si apreciere a performantelor sale sportive.Evenimentul va avea loc luni, incepand cu ora 19:00, la Teatrul Excelsior din Capitala, potrivit…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, duminica, la sedinta comandamentului de iarna, ca, avand in vedere avertizarea cod portocaliu de ger sub care se va afla Bucurestiul, scolile vor fi inchise in zilele de luni si marti.

- Biroul Permanent National al PSD se reuneste miercuri pentru a stabili data Congresului extraordinar al partidului.Social-democratii au votat, in umra cu o saptamana, in sedinta Comitetului Executiv National al PSD, ca in 10 sau in 17 martie sa aiba loc Congresul extraordinar al PSD cerut…

- Data si detaliile congresului extraordinar al PSD din luna martie sunt principalul punct al agendei Biroului Permanent National al PSD, care se reuneste miercuri la Palatul Parlamentului. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat la finalul sedintei Comitetului Executiv National care a avut loc saptamana…

- Soc la Primaria Capitalei dupa ce o companie din Turcia a castigat o licitatie de 100 de milioane de euro pentru a dota Bucurestiul cu autobuze. In direct la Romania TV, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a facut dezvaluiri socante. Firea spune ca a fost amenintata cu moartea si cu bataia pentru…

- Primarul general Gabriela Firea a anuntat luni ca asocierea Otokar Europe SA - Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi este castigatoarea licitatiei organizate de PMB pentru cumpararea a 400 de autobuze cu motorizare Euro 6, pentru innoirea parcului RATB.

- Primarul de București, Gabriela Firea, va veni intr-o vizita oficiala la Chișinau. Despre aceasta a anunțat primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, in cadrul emisiunii „Important" de la TVC21.

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, va efectua o vizita oficiala, in martie, la Chisinau. Vizita este programata pentru data de 6 martie. Anuntul a fost facut de primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, in cadrul emisiunii „Important” de la TVC 21, transmite…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan a oferit o declaratie in care l-a trimis la colt pe presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, dupa anuntul acestuia din aceeasi zi privind un eventual Congres extraordinar al formatiunii politice din luna martie. Concret, eurodeputatul a afirmat ca se…

- Primarul general Gabriela Firea a anuntat marti, in cadrul conferintei "70 de ani intr-un Centenar, Romania - Israel, Bucuresti - Tel Aviv - Ierusalim", ca in proiectul de buget al Capitalei pentru acest an a fost prevazuta o suma in vederea refacerii "din radacini" a Cartierului…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, vineri, ca Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) nu va renunta la adresa din Pipera unde vrea sa construiasa Spitalul Municipal – teren al carui transfer la PMB a fost respins de CGMB.

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, sustine ca va face tot ce va tine de ea pentru ca in Capitala sa fie construite trei unitati medicale noi. Potrivit edilului, este vorba despre Spitalul Metropolitan, in zona de nord, și alte doua unitați spitalicești in sectoarele 3 și 6.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a initiat o petitie online prin care se strang semnaturi in favoarea construirii Spitalului Metropolitan, ea fiind de altfel si primul semnatar al petitiei.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica, referitor la protestul din Piata Universitatii, ca acesta nu a fost unul aprobat, edilul precizând ca ar trebui ca legea sa fie respectata de cei care cer acest lucru în strada.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a declarat, duminica seara, ca o treime din viitorul guvern se va "improspata", iar structura guvernamentala ramane aceeasi.Citește și: Negocieri intense pentru formarea Guvernului Dancila. LISTA posibililor titulari (surse)"In…

- Primarul general, Gabriela Firea, il acuza din nou pe presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, ca ar fi dat ordin consilierilor PNL sa blocheze construirea Spitalului Metropolitan. Firea face un apel la presedintele PNL, Ludovic Orban „sa ia masuri impotriva lui Busoi”.

- Soarta premierului Mihai Tudose / Ce spun unele dintre cele mai cunoscute voci din partid Comitetul Executiv al PSD se va intruni, luni, de la ora 16:00, la sediul partidului din Kiseleff, pentru a transa situatia premierului Mihai Tudose, iar liderii partidului vor decide daca ii vor retrage sprijinul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca a primit asigurari de la premierul Mihai Tudose ca Municipalitatea va primi un teren ce apartine Societatii Romane de Televiziune, teren pe care primaria intentioneaza sa construiasca Spitalul Metropolitan.„Am primit asigurari din partea…

- PSD are nevoie de un Congres extraordinar, care sa urmareasca statutul partidului din viziunea membrului de partid, si nu a liderului unic, a declarat, la RFI, primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, membru PSD. El a apreciat ca in PSD exista oameni competenti si cu vizibilitate, care ar putea sa…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, in cadrul comandamentului privind fluidizarea traficului, ca vehiculele RATB vor fi dotate cu sisteme GPS, care vor calcula timpii de asteptare in statii.

- Primarul PSD Gabriela Firea minte atunci cand susține public ca edilul din Sectorul 5, Daniel Florea, nu a intenționat niciodata sa amplaseze un patinoar in Parcul Romniceanu, aflat intr-o zona protejata.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat miercuri ca informatiile privind construirea unui patinoar in parcul Romniceanu sunt eronate si ca PMB isi rezerva dreptul de a se apara in instanta impotriva acestei maniere de a comunica public informatii neadevarate.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a intalnit joi cu o delegatie a Bancii Mondiale, discutia axandu-se pe proiecte de modernizare a transportului public din Bucuresti si zonele adiacente, printre care se numara dezvoltarea transportului feroviar pentru calatori (urban, periurban si regional,…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat, miercuri, ca va fi implementat un program care prevede 58 de trasee între Bucuresti si localitatile din Ilfov, potrivit unui comunicat al municipalitatii.