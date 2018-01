Stiri pe aceeasi tema

- Suporterii tricolori au votat reușita lui Nicolae Stanciu din meciul amical cu Chile drept cel mai frumos gol marcat la echipa naționala in acest an. Votul a avut loc pe pagina de Facebook a celor de la FRF, iar Stanciu a avut caștig de cauza in lupta cu Stancu, Grozav, Budescu și Robert Moldoveanu,…

- IGSU anunța ca, și in anul 2018, se vor desfașura exercițiile lunare „Miercurea Alarmelor”. Intr-un mesaj publicat pe Facebook de IGSU, se precizeaza ca, in prima zi de miercuri a fiecarei luni, vor avea loc testari ale echipamentelor din componența sistemului de inștiințare, avertizare și alarmare…

- Astfel, potrivit datelor inscrise la Registrul Comerțului, acționarii Tel Drum sunt Petre Pitiș, Liviu Dobrescu Lucian, Neda Florea, Panaitov Marilena și Costache Mirela. DNA il acuza pe Liviu Dragnea ca el este cel care controleaza compania. Dupa publicarea numelor acționarilor, europarlamentarul…

- La ora inceperii protestului, aproximativ o suta de manifestanți s-au strans in Piața Libertații. Unii timișoreni s-au „inarmat” cu steaguri și cu mesaje pentru clasa politica, dar și cu fluiere și vuvuzele. Protesteaza printre casuțele puse de primarie la Targul de Craciun, care are loc pentru prima…

- Protestul este programat joi, 7 decembrie, la ora 19, in Piața Libertații din Timișoara. „Marți, 12 decembrie, vor continua sa voteze legile Justiției! Pana atunci noi trebuie sa trezim intreaga Romanie și sa o scoatem in strada! Pentru ca dorim ca Justiția sa fie independenta,…

- Convins de faptul ca este vanat pe nedrept de procurorii DNA, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea (PSD), a participat de 1 Decembrie la un eveniment organizat de Primaria Capitalei in cinstea unor militari raniți in misiuni, prilej cu care s-a discutat despre curaj, determinare și „inimi…

- Cei de la USR au mers chiar in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor, iar in maini aveau afise pe care scria "Nu in numele meu". Liviu Dragnea i-a primit pe cei de la USR in biroul de presedinte al Camerei Deputatilor, doar ca discutiile nu au mai fost filmate, pentru ca celor de la USR…

- Liderul PSD Liviu Dragnea saluta decizia Camerei Deputaților, care a adoptat miercuri, cu 177 voturi "pentru" și 26 "impotriva", proiectul legii prevenirii. Legea prevenției este o lege promisa și asumata de Liviu Dragnea și de PSD din timpul campaniei.„Prevenția este normalitatea, nu sancționarea!…

- Ambasadorul american la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat, marti, referindu-se la comunicatul de luni seara al Departamentului de Stat american, ca acesta nu ar trebui sa fie o surpriza pentru nimeni, nefiind decat o noua dovada a preocuparilor Washingtonului, exprimate deja din vara. "Nu…

- ”Pentru ca nu poti fi social democrat daca esti in dezacord cu Liviu Dragnea, pentru ca esti tradator daca iti exprimi punctul de vedere, sorosist daca nu-i urasti cu toata fiinta ta pe cei care ies in strada, securist daca spui ca cei care au furat trebuie sa ajunga la inchisoare si averile obtinute…

- PSD Iasi se dezice categoric de declaratiile “apartidicului” Catalin Ivan, care “se agata in continuare si de PSD si de functia de europarlamentar” si ii cere sa demisioneze. PSD Iasi spune, intr-un comunicat de presa transmis vineri seara, ca Ivan nu mai face parte din organizatia PSD Iasi, fiind exclus…

- „Deputatii USR au depus, astazi, 5.000 de amendamente impotriva ordonantei split TVA, adica 821 de pagini de amendamente care trebuie citite, dezbatute si votate in comisie si in plen. Astfel, USR initiaza primul filibuster din Romania pe o tema extrem de importanta pentru intreaga economie romana”,…

- Social-democrații nemulțumiți de actuala conducere a PSD „lucreaza” și iși vor prezenta proiectul in prima parte a anului viitor. „Conducerea actuala, practic nu mai exista, Liviu Dragnea fiind un membru care mimeaza ca mai conduce PSD”, a declarat europarlamentarul Catalin Ivan.

- Pe pagina sa de facebook, Ivan a postat astazi nelamurirea sa fata de imensa suma pe care DNA a pus sechestru: "Si totusi astazi nu se pune o intrebare importanta. Sigur, este important ca statul paralel cu care a jucat tenis, a baut vin scump in editii limitate, a taiat porcul sau a mers…

- Europarlamentar PSD, atac la adresa lui Dragnea: Este exponentul cel mai notoriu al statului paralel PSD este deturnat cu buna stiinta de la scopul sau real, sustine europarlamentarul PSD Catalin Ivan, acesta fiind cel de-al doilea ales de la Bruxelles care se revolta impotriva lui Liviu Dragnea…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan a scris, pe Facebook , ca seful PSD, Liviu Dragnea, si cei din jurul sau "sunt tot mai rupti de realitate", iar PSD este "deturnat" si "tarat intr-o lupta cu un dusman imaginar", pentru ca "statul paralel chiar exista", iar "Liviu Dragnea este exponentul cel mai notoriu…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan sustine ca plecarea lui Sorin Moisa din PSD este o pierdere imensa pentru stanga romaneasca si ca "un partid sanatos, democratic, nu ar da un Sorin Moisa nici pe o suta de Liviu Dragnea". Catalin Ivan a declarat pentru News.ro ca plecarea eurodeputatului…

- Catalin Ivan a afirmat intr-o postare pe Facebook ca plecarea eurodeputatului Sorin Moisa din PSD este o pierdere imensa pentru stanga romaneasca si europeana si ca nici un partid responsabil nu si-ar permite sa piarda un asemenea om.

- "Este un text lung, dar merita citit cu atentie. Este scris cu sinceritate, fara agende ascunse, fara sa faca jocul cuiva. Plecarea lui Sorin Moisa este o pierdere imensa pentru stanga romaneasca si europeana. Un partid sanatos, democratic, atasat real valorilor de stanga si valorilor europene, nu ar…

- Europarlamentar roman din partea Partidului Social Democrat, Sorin Moisa, a anunțat pe pagina sa de Facebook ca a decis sa demisioneze din PSD. Acesta il critica foarte dur pe Liviu Dragnea și spune ca conducerea sa, PSD a dezgropat, reactivat si adaptat o parte dintre reflexele indelung cultivate in…

- Manifestantii au fluturat steaguri ale tarii si au vorbit despre schimbari politice si economice dupa doua decenii de represalii si conditii de viata precare in "dinastia Mugabe". "Am lacrimi de bucurie. Am asteptat toata viata mea aceasta zi. Suntem liberi in sfarsit. Visul meu este sa…

- Lucrurile par a se complica la maxim in perioada urmatoare. Toata lumea se aștepta ca in ședința Comitetului Executiv al PSD sa aiba loc un vot de incredere sau macar sa se propuna/incerce un vot de incredere pentru președintele Liviu Dragnea aflat sub asaltul procurorilor anticorupție. Lumea s-a…

- PSD si ALDE au depus, joi, la Senat, o propunere legislativa de infiintare a Bancii de Dezvoltare a Romaniei, in tandem cu proiectul de infiintare a Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii, scrie pressone.ro. In cazul ambelor propuneri, prima semnatura este lui Liviu Dragnea. 0 0 0…

- O veste trista a șocat în aceasta dimineața comunitatea românilor din Marea Britanie. Dan-Tiberiu Sbîrcea, un tânar care doar ce își luase doctoratul la Imperial College, a încetat din viața luni, 13 noiembrie, scrie ziarulromânesc. Tânarul s-ar…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca in Romania nu exista stat paralel, iar cei care au venit cu aceasta formulare au probleme cu Justitia. Mesajul sefului statului a fost transmis, marti, de Madalina Dobrovolschi, purtatorul sau de cuvant, ca raspuns la intrebarile jurnalistilor legate…

- Spiritul razbunator al dictatorului comunist Nicolae Ceausescu s-a intors la viata prin intermediul lui Liviu Dragnea, care este „cel mai nociv personaj politic de la Revolutie pana in prezent”, sustine, pe Facebook, europarlamentarul PSD, Catalin Ivan.

- Basescu il indeamna pe Dragnea sa-i urmeze exemplul si sa demisioneze: Ce zici, ai curaj? Presedintele PMP, Traian Basescu, l-a indemnat, marti, pe Liviu Dragnea sa ii urmeze exemplul si sa demisioneze din Parlament pentru a dovedi ca nu face ”din imunitatea parlamentara o pavaza pentru ilegalitati”.…

- Zid uman pe scarile și in fața DNA, mitinguri in strada de susținere și vot de sprijin in CEX-ul PSD. Conducerea PSD revine la vechile tradiții pentru a-și susține liderul de partid, confruntat cu un al treilea dosar penal.Toate aceste forme de acțiune ascund insa o ingrijorare din ce in ce mai…

- "Nu este o demisie pe facebook, ci este una normala. Am scris-o pe facebook ca sa nu apara de prin PSD oameni care sa spuna ca au determinat ei demisia mea" a precizat fostul consilier al premierului Tudose in emisiunea Romania 9, moderata de Ionut Cristache, de la TVR. El a precizat ca nu…

- "Se pare ca Liviu Dragnea nu este 'hartuit' doar de sistem. Aveti mai jos comunicatul OLAF (Biroul European Anti-Frauda), practic cei care investigheaza faptele de coruptie la nivel european. Se pare ca si institutiile europene au descoperit fapte de coruptie in utilizarea banilor europeni", a scris…

- Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Victor Ponta se arata deranjat de faptul ca nu a fost invitat la inaugurarea noului stadion din Craiova, el adaugand ca dintre cele trei persoane care au demarat lucrarile la obiectivul sportive, el, Liviu Dragnea și Olguța Vasilescu, la eveniment a participat…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a lansat, marți, pe Facebook, un atac dur la adresa Guvernului PSD: „Opriți-va, incompetenților! Prin ceea ce faceți duceți țara la dezastru!” Proiectul de modificare a Codului Fiscal l-a infuriat pe primarul Nicolae Robu, care spune ca masurile pe care vor sa le ia…

- Nu am vrut sa scriu nimic despre Colectiv ieri, nici macar pe Facebook. Uneori este mai bine sa taci. Ieri ar fi trebuit sa fie ziua in care ei, supravietuitorii, sa fie ascultati in primul rand. Lipsa de compasiune aratata de oameni importanti in stat, dar si de romanii obisnuiti, m-a determinat…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a avut o reacție furibunda pe Facebook, dupa achitarea lui Vasile Blaga pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. "Asta e Justiția visata? Am retinut ca un politician nu se bucura de prezumția de nevinovatie, total neconstitutional, altfel, și total in dispretul…

- Comisia juridica a Senatului a respins, luni, proiectul de lege care interzicea persoanelor condamnate penal sa candideze pentru funcția de președinte al Romaniei, depus de senatoarea Alina Gorghiu și semnat de mai mulți parlamentari PNL și USR. Votul final va fi dat in plenul Senatului. Senatorii-juriști…

- Fostul premier Victor Ponta pare ca a declarat razboi liderului PSD, Liviu Dragnea, dar si Guvernului Mihai Tudose. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Ponta sustine ca desi a reusit sa demonteze "aberatii din gandirea fiscal-bugetara a lui Dragnea", nu se da batut si lupta impotriva a doua…

- "Dincolo de toate conflictele politice, masurile adoptate de guvernarea PSD iși arata rezultatele! Dupa producțiile-record la grau din aceasta toamna, iata ca și la floarea-soarelui avem vești foarte bune!", a scris, joi, Liviu Dragnea, pe Facebook. El a adaugat ca pe 16 octombrie a inceput…

- Florin Citu, senator PNL, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca, din cauza ultimelor evenimente care s-au petrecut in PSD, este necesara o motiune de cenzura, iar grupul PNL va initia aceasta motiune cat mai curand. „Motiunea de cenzura ramane o variana si cred ca astazi, mai mult ca oricand,…

- Intr-un interviu acordat in urma cu doi ani unei publicații locale, Felix Stroe a dezvaluit cum a stat departe de gruparea Mazare: ”Nici n-au incercat, pentru ca stiau ca ii voi respinge ferm si vom intra si in altfel de discutii. Nu au existat presiuni pentru ca eu sunt un tip foarte ferm, dur si…

- Fostul premier Dacian Ciolos a comentat pe contul sau de Facebook comentariile lui Victor Ponta legate de o posibila negociere cu Liviu Dragnea. "O asemenea bazaconie n-am mai auzit de mult!", a scris Dacian Ciolos.

- In campania electorala, PSD promitea cresteri salariale consistente pentru medici specialisti si rezidenti, pe langa umflarea inconstienta a pensiilor si “investitii minune” - acestea din urma, bineinteles, nu se intampla. Mai rau, medicii nu doar ca nu vor primi mai multi bani, dar raman…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a avut o prima reacție dupa ce premierul Mihai Tudose a anunțat mica remaniere. Va amintim ca Mihai Tudose a declarat luni seara la Antena 3 ca exista niște miniștri cu probleme penale care afecteaza imaginea Guvernului – cu referire la Sevil Shhaideh,…

- Liviu Dragnea incearca „miseleste” sa il debarce pe premierul Mihai Tudose doar pentru a maltrata Justitia cu scopul de a mai ramane in libertate ceva timp, dar si pentru a mai face rost de niscai contracte pentru proverbiala sinecura Tel Drum, acuza europarlamentarul PSD, Catalin Ivan, pe Facebook.

- Catalin Ivan spune ca e ”ireal și jenant” sa fie intrebat de ce se dorește ”picarea și acestui guvern”. Totodata, el considera ca pe Dragnea nu-l intereseaza viitorul partidului sau al țarii ci doar ”sa fie doar cateva zile in plus lider și Tel Drum sa mai ia niște contracte”. ”Este ireal…

- Conform barometrului, increderea in Guvernul Tudose a ajuns de la 40% la 27%. Catalin Ivan a precizat ca ”principalul pericol” pentru guvernarea PSD este tocmai președintele formațiunii Liviu Dragnea. Acesta a subliniat faptul ca daca la alegerile parlamentare din decembrie victoria a fost una ”colectiva”,…

- Cu toate ca liderul PSD, Liviu Dragnea, a dezmințit faptul ca premierul Mihai Tudose ar fi avut tratative cu Fondul Monetar Internațional (FMI) pentru un imprumut, o delegație de 12 de persoane din Ministerul de Finanțe și ANAF, in frunte cu ministrul Ionuț Mișa, va pleca in aceste zile Washington pentru…