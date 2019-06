Social-democratii au adoptat, in Congresul extraordinar de sambata, cu unanimitate de voturi, modificarea statutului partidului. Schimbarile vizeaza modificarea alegerii, revocarii presedintelui PSD, prin vot secret, in Congres si regulamentul pentru desemnarea candidatului formatiunii la prezidentiale. Iata ce modificari au fost facute, potrivit documentului avizat de Congres și prezentat de Mediafax: „Comisia de modificare a statutului The post CONGRES EXTRAORDINAR AL PSD. Statutul partidului, modificat. Ce alte decizii au luat social – democrații appeared first on Știri online, ultimele știri,…