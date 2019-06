UPDATE Viorica Dancila a fost votata presedinte al PSD de catre delegatii prezenti la Congresul extraordinar al partidului, potrivit rezultatelor partiale, au spus surse ale formatiunii citate de Mediafax. Presedinte executiv ar fi Eugen Teodorovici, iar secretar general Mihai Fifor. Pe locul al doilea in competitia pentru sefia PSD s-ar fi clasat Liviu Plesoianu. Cei The post CONGRES EXTRAORDINAR AL PSD. Statutul, modificat. Cine va conduce partidul / UPDATE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .