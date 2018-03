Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a declarat multumit de noua conducere a partidului validata de Congresul extraordinar, aratand ca noua echipa are o reprezentare echilibrata pe regiuni, in care paritatea de gen este respectata. "A fost o zi, dar nu foarte lunga, asa cum era pe vremuri.…

- Congresul PSD e marcat de scandal. Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, contracandidatii Vioricai Dancila la functia de presedinte executiv, nu au fost lasati sa vorbeasca in fata delegatiilor. "Sa ia organizatorii toate functiile", a rabufnit Banicioiu. In strada, protestatarii #Rezist au venit…

- Social-democratii s-au reunit, sambata, in congres extraordinar, in cadrul caruia vor fi alesi presedintele executiv, vicepresedintii si secretarul general. Liviu Dragnea a fost cel care a propus, in februarie, organizarea congresului pentru ”relansarea programului de guvernare”. Viorica Dancila: “Datoria…

- Liviu Dragnea si-a incheiat discursul sustinut la Congres anuntand ca este dispus sa mearga mai departe, „indiferent de lovituri”, chiar si impotriva celor din interior care sunt „cele mai dureroase”, pentru a indeplini toate obiectivele din programul de guvernare.

- Chiar daca nu se are in vedere sa existe un vot de reconfirmare in fruntea PSD-ului, Liviu Dragnea a vrut sa arate tuturor ca il intereseaza parerea celor aproape 4000 de delegati veniti din intreaga tara, sambata, la Congresul PSD cu privire la prezenta sa la carma formatiunii pesediste. Astfel ca,…

- UPDATE ora 15:00 Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a pledat sambata, de la tribuna Congresului PSD, pentru crearea unui consens politic interpartinic pentru realizarea unui proiect de societate, respectiv pentru ‘un dialog sincer’, apreciind in context ca un ‘discurs al urii a invadat televiziunile,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea i-a intrebat, sambata, pe participantii la Congresul extraordinar al partidului, daca mai vor sa fie președintele lor. Intrebarea sa a fost primita cu aplauze, la Sala Palatului. “Atunci, asa va fi. Si sa nu va indoiti niciodata!”, le-a raspuns Dragnea celor din sala.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut sambata delegatilor participanti la Congresul extraordinar al partidului, o confirmare verbala pentru functia pe care o ocupa, informeaza Agerpres.ro La finalul unui discurs de peste o ora, Dragnea i a intrebat pe delegatii PSD: Vreti sa continuam Aveti curaj…

- Congresul extraordinar al PSD a inceput sambata, la Sala Palatului, unde au venit peste 4.000 de delegati pentru a alege presedintele executiv, secretarul general si cei 16 vicepresedinti ai partidului. In fata Salii Palatului sunt si peste 200 de protestatari si au fost deja incidente cu jandarmii,…

- Social-democratii s-au reunit, sambata, in Congres la Sala Palatului, unde 24 de candidati cer votul forului de conducere pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti regionali. In discursul sau, președintele partidului, Liviu Dragnea, i-a intrebat pe delegații din sala…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut sambata delegatilor participanti la Congresul extraordinar al partidului, o confirmare verbala pentru functia pe care o ocupa. La finalul unui discurs de peste o ora, Dragnea i-a intrebat pe delegatii PSD: "Vreti sa continuam? Aveti curaj? Aveti curaj sa rezistati…

- Social-democratii prezenti sambata la Congresul extraordinar al PSD au votat in unanimitate in favoarea inceperii dezbaterilor pentru cinci conventii nationale. Propunerea a venit din partea liderul PSD, Liviu Dragnea. El a precizat ca la aceste dezbateri vor fi invitate sa participe:…

- Social-democratii se reunesc, sambata, in congres extraordinar, in cadrul caruia vor fi alesi presedintele executiv, vicepresedintii si secretarul general ... The post Congres extraordinar al PSD | Partidul isi alege azi noua conducere / Dragnea: Vom proteja suveranitatea prin legi, in Parlament. Defaimarea…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca nu poate participa la Congresul PSD, deoarece Liviu Dragnea a confiscat partidul si "il foloseste doar pentru propria sa putere si imbogatire, pentru promovarea oamenilor sai fideli de la Teleorman si pentru a se apara de raspundere in fata legii". Victor Ponta…

- Social-democrații se reunesc, azi, în congres extraordinar, în cadrul caruia vor fi aleși președintele executiv, vicepreședinții și secretarul general, Liviu Dragnea fiind cel care a propus, în februarie, organizarea congresului pentru ”relansarea programului de guvernare”.…

- Congresul PSD in cadrul caruia vor avea loc alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general, vicepresedinti, a inceput. La lucrari participa peste 4.000 de delegati. La reuniune este prezent Serghei Stanisev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni, presedintele PSD, Liviu Dragnea,…

- Congresul PSD in cadrul caruia vor avea loc alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general, vicepresedinti, a inceput, informeaza Agerpres.ro. La lucrari participa peste 4.000 de delegati. La reuniune este prezent Serghei Stanisev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni, presedintele…

- Social-democratii se reunesc sambata in Congres extraordinar la Sala Palatului, prilej cu care 24 de candidati vor cere votul forului de conducere pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti regionali ai PSD.

- Peste 4.000 de delegati participa, sambata, la Sala Palatului, la Congresul extraordinar al PSD, unde vor alege noul presedinte executiv, noul secretar general si noii vicepresedinti. Presedintia executiva a partidului va fi disputata de prim-ministrul Viorica Dancila, de Nicolae Banicioiu si de Ecaterina…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a avut o reacție zeflemitoare când a fost întrebat de acuzațiile de spalare de bani în Brazilia.”M-au prins când vindeam portocale pe plaja. Îmi asum asta”, a raspuns Dragnea, ironic, acuzațiilor de spalare de…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea le-a transmis, joi, contestatarilor din partid ca procedura dupa care se vor desfasura alegerile la congres a fost votata in sedinta Consiliului Executiv și a promis ca va vorbi mai multe, dupa Congresul Extraordinar de sambata. “Daca imi aduc aminte cred ca tot dumnealor…

- Presedintele social-democratilor susține ca PSD 'este deja sub 10% si PNL are 51%'. 'Asa este. Eu cred ca PSD este deja sub 10% si PNL are 51%. Creste ca Greuceanu. Una peste alta, asa la doua zile apare un sondaj inainte de congres. Ne-am prabusit. Cred ca avem undeva la 8 - 9% si PNL se duce spre…

- Cu o saptamana inaintea Congresului PSD, organizatia judeteana Giurgiu a adoptat, in cadrul unei conferinte extraordinare, mai multe rezolutii. Despre acest subiect vorbeste, intr-o postare pe pagina sa, presedintele PSD Giurgiu, Marian Mina: “Organizația PSD Giurgiu il susține la Congres pe Niculae…

- Social-democrații gorjeni se poziționeaza din nou de partea lui Liviu Dragnea, președintele partidului și, la fel ca majoritatea organizațiilor din țara au emis o rezoluție prin care și-au dat acordul sa nu mai fie organizate alegeri pentru funcția de președinte la nivel național. Astfel, Anca Bordușanu,…

- Liviu Dragnea a anunțat astazi ca PSD va avea 16 vicepresedinti, cate doi pentru fiecare regiune, posturile urmand a fi egal impartite intre barbati și femei. Social-democrații buzoieni iși doresc ca unul dintre viceliderii partidului la nivel național sa fie chiar deputatul Marcel Ciolacu. Președintele…

- Social-democratii doljeni au aprobat, sambata, intr-un congres extraordinar al filialei, o rezolutie pentru sustinerea lui Liviu Dragnea, in continuare, ca presedinte al PSD. Totodata, PSD Dolj ii sustine pe Lia Olguta Vasilescu si Paul Stanescu pentru functiile de vicepresedinte, conform mediafax.Cei…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a anuntat miercuri, inainte sedintei Biroului permanent national al partidului, ca va candida pentru o functie de conducere in partid la Congresul din martie, deoarece in 2015 nu a facut-o pentru ca avea un dosar penal, transmite News.ro . “Sa vedem ce stabilim…

- Informațiile noastre sunt ca data a fost stabilita in 10 martie, iar locația, la Sala Palatului. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat la finalul sedintei Comitetului Executiv National care a avut loc saptamana trecuta ca un congres extraordinar al partidului va fi organizat pe 10 sau…

- Biroul Permanent National al PSD se reuneste miercuri pentru a stabili data Congresului extraordinar al partidului.Social-democratii au votat, in umra cu o saptamana, in sedinta Comitetului Executiv National al PSD, ca in 10 sau in 17 martie sa aiba loc Congresul extraordinar al PSD cerut…

- Președintele social-democrat refuza pentru moment o discuție legata de candidatul partidului la alegerile prezidențiale. La propunerea preșe dintelui PSD, Liviu Dragnea, Comitetul Executiv Național al partidului a decis, aseara, convocarea unui Congres extraordinar in 10 sau 17 martie, vor in care vor…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, miercuri, intenția organizarii unui congres extraordinar al partidului. "Voi propune colegilor din CEx convocarea unui congres extraordinar. O sa incerc sa va spun și principalele...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, intentia organizarii unui congres extraordinar al partidului. ‘Astazi (miercuri – n.r.) vom avea o evaluare a activitatii secretarilor de stat si propuneri pentru ca activitatea unora dintre ei sa inceteze. Astazi, de asemenea, voi propune colegilor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, intentia organizarii unui congres extraordinar al partidului. "Astazi (miercuri - n.r.) vom avea o evaluare a activitatii secretarilor de stat...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, inaintea sedintei Comitetului Executiv, ca va propune convocarea Congresului extraordinar al partidului in luna martie, la care va cere si un vot de reconfirmare a sa ca lider al PSD. ”La acest congres, si cei care au facut scrisori sa…

- Partidul Uniunea Salvați Romania (USR) este de parere ca alegerea președintelui Iohannis de a aproba propunerea PSD pentru premier, Viorica Dancila, este una regretabila. Partidul susține ca președintele „a ratat sansa de a-si folosi atributiile constitutionale legitime de a desemna un premier decent”…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a abținut in a comenta situația exploziva din partid inainte de a intra la ședința Comitetului Executiv. Ironic, a spus doar ca in ultima vreme a „citit scrisori” și ca va spune ce are de spus in ședința conducerii extinse.

- Ingrid Iordache, presedintele TSD Arad, s-a delimitat de scrisoarea publicata de Gabriel Petrea, presedintele TSD la nivel national, in care a cerut mai multa democratie in partid. Filiala PSD Arad, condusa de Dorel Caprar, este de partea lui Liviu Dragnea. Gabriel Petrea, ministrul pentru Dialog social,…

- Presedintele PSD Constanta, Felix Stroe, care ocupa si functia de ministru al Transporturilor, este de partea premierului Mihai Tudose in disputa cu Liviu Dragnea. „Partidul suntem noi. Nu e normal sa decida doar o mana de oameni“, sustine Stroe.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, dupa ce a participat la o intalnire cu membrii de partid din organizatia judeteana, ca e important ca partidul sa ramana unit.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII "Am avut o discutie si la Vaslui si la Bacau si la Suceava…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, dupa ce a participat la o intalnire cu membrii de partid din organizatia judeteana, ca e important ca partidul sa ramana unit. "Am avut o discutie si la Vaslui si la Bacau si la Suceava cu membrii de partid, cu primarii, cu…

- Social-democratul Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, continua seria declarațiilor care lovesc direct in președintele PSD, Liviu Dragnea. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3,

- Social-democratul Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, continua seria declarațiilor care lovesc direct in președintele PSD, Liviu Dragnea. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, in emisiunea realizata de Radu Tudor, Oprișan i-a reproșat lui Dragnea ca a luat mai multe detalii…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a trimis o scrisoare catre activul PSD in care pune degetul pe rana. Badalau susține ca in partid s-a acceptat suspendarea democrației interne.Badalau le cere membrilor PSD sa restabileasca democrația in partid și vorbește despre o serie de decizii…