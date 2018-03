Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, apreciaza ca normal faptul ca in Comitetul Executiv National au fost acceptate toate candidaturile la functiile de conducere, el afirmand, vineri, ca are emotii si ii vine sa isi "rupa hainele si sa planga" de situatia la care s-a ajuns. "Nu putem…

- Deputatul Nicolae Banicioiu si senatoarea Ecaterina Andronescu sunt contracandidatii premierului Viorica Dancila pentru functia de presedinte executiv la Congresul PSD de sambata, iar cei doi iau in calcul ca unul dintre ei sa se retraga in favoarea celuilalt, pentru a nu imparti voturile celor care…

- Toti cei care si-au exprimat dorinta sa candideze la Congresul PSD vor fi trecuti pe buletinele de vot, a anuntat vineri presedintele PSD, Liviu Dragnea. "Avem 24 de candidati, aprobati. Toti cei care si-au exprimat dorinta sa candideze vor fi trecuti pe buletinele de vot", a declarat…

- "Are rezultate foarte bune si ca om politic, si ca primar si cred ca trebuie sa ii dam cezarului ce-i al cezarului. (...) Eu il respect si pe el (Daniel Florea, primarul Sectorului 5 - n.r.) suntem colegi, suntem prieteni, dar mi-am exprimat punctul de vedere. De asemenea, intreaga organizatie regionala…

- Pana sa ajunga sa participe la sedinta Comitetului Executiv National si sa vada, practic, daca ii va fi validata candidatura pentru functia de secretar general, pentru care aspira, dupa ce actualul post, cel de secretar general-adjunct, nu mai e pus la bataie la Congresul de maine, Codrin Stefanescu…

- Sedinta conducerii Partidului Social Democrat, in speta Comitetul Executiv National, in cadrul careia se vor discuta si valida candidaturile depuse pentru functiile de conducere puse la bataie la Congresul din aceasta sambata sta sa inceapa. E vorba despre candidaturile pentru functia de presedinte…

- Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu candideaza la Congresul din 10 martie pentru functia de presedinte executiv al Partidului Social Democrat, iar Marian Neacsu si Codrin Stefanescu pentru secretar general al PSD, informeaza Agerpres.ro Termenul pentru depunerea candidaturilor…

- Intrebat despre afirmatiile Ecaterinei Andronescu conform carora acest congres ar fi trebuit sa se concentreze pe proiectul de tara si nu pe alegeri, Dragnea a raspuns: "Da, vad ca se concentreaza foarte mult pe proiectul de tara in ultimele saptamani, dar startul proiectului va fi prezentat la Congres".…

- Vizibil nemultumit ca nu a fost delegat la Congresul de sambata, actualul secretar general adjunct al PSD-ului si-a anuntat intentia de a candida la o alta functie, avand in vedere ca la apropiatul eveniment postura pe care o detine momentan cum nu se pune la bataie. “Am venit sa-mi depun candidatura…

- Secetrarul general adjunct PSD Codrin Stefanescu s-a dus joi pentru a-si depune candidatura pentru functia de secretar adjunct al partidului, desi organizatia din care face parte nu l-a delegat pentru a fi prezent la Congresul din 10 martie. Acesta acuza ca traieste momente foarte complicate in partid,…

- Alegeri in PSD | Stefanescu: Candidez pentru secretar general in conditiile in care nu stiu daca pot intra in sala Codrin Stefanescu a anuntat joi ca va candida pentru functia de secretar general al PSD, in conditiile in care nu stie daca va putea intra in Sala Palatului, acolo unde va avea loc…

- Ecaterina Andronescu si-a depus joi candidatura pentru functia de presedinte executiv al PSD, functie detinuta in prezent de Niculae Badalau, declarand insa ca nu era nevoie de alegeri in partid, iar daca acestea au loc trebuiau supuse la vot toate functiile. Astazi este ultima zi in care liderii PSD…

- Noul Biroul Permanent National se contureaza cu fiecare zi ce trece pana la Congresul Extraordinar de sambata, de la Sala Palatului. Desi nu sunt anunturi oficiale, deja au aparut nume de lideri PSD care ar putea fi propusi sa candideze la functiile de vicepresedinte. Comitetul Executiv National al…

- Organizatiile PSD au decis, in cea mai mare parte, ce reprezentanti vor trimite, pe regiuni, pentru a candida la posturile de vicepresedinti la Congresul de sambata, 10 martie. Din partea organizatiei de Bucuresti au fost inaintate doua propuneri: Gabriela Firea si Robert Negoita. "Probabil…

- Congres PSD pe 10 martie. Gabriel-Valer Zetea un posibil vicepresedinte ales la Congresul de sambata. VEZI cine sunt cei 16 viitori vicepresedinti ai social-democratilor Organizatiile PSD au decis, in cea mai mare parte, ce reprezentanti vor trimite, pe regiuni, pentru a candida la posturile de vicepresedinti…

- Fostul premier, Mihai Tudose, a declarat, luni, intrebat daca va candida pentru vreo functie la Congresul PSD, ca va fi o intalnire cu președintii de organizatii, iar acestia vor stabili cine va reprezenta zona. El a mai spus ca modificarea Statutului PSD poate fi "de bun augur", iar faptul ca „nu…

- Nimeni din PSD Cluj nu vrea sa fie vicepresedinte national. Horia Nasra are alta ambitie la nivelul Clujului Forul executiv de conducere al PSD a decis luni ca la Congresul de sambata sa se aleaga un nou presedinte executiv, un nou secretar general si 16 vicepresedinti, pe regiuni. Nimeni din PSD Cluj…

- „S-a luat decizia privind organizarea de alegeri pentru președinte executiv și secretar general pentru ca am adoptat o propunere de modificare a statutului ca secretarul general sa fie ales de congres și pentru vicepreședinți”, a declarat Dragnea la finalul CEX. De asemenea, potrivit liderului PSD,…

- Codrin Stefanescu, secretar general-adjunct al PSD, a declarat, luni, ca spera ca social-democratii care se inscriu in lupta pentru functiile de vicepresedinte, secretar general si presedinte executiv la Congresul PSD sa nu se „certe“ intre ei.

- Comitetul Executiv al PSD a decis ca la Congresul din 10 martie sa fie supus votului postul de presedintele executiv al partidului, postul de secretar general si posturile de vicepresedinti. "S-a luat decizia privind organizarea de alegeri pentru presedinte executiv, secretar general, pentru ca acest…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca in cadrul Congresului Extraordinar al PSD vor fi aleși 16 vicepreședinți, 8 femei și 8 barbați. Se va da un vot pentru funcția de președinte executiv și pentru cea de secretar general.”In primul rand s-a luat decizia de alegri pentru președinte…

- Liviu Dragnea: PSD nu mai accepta intrigi mici pentru functii si functioare Presedintele PSD, Liviu Dragnea. Foto:Arhiva. Sedinta prelungita a Comitetul Executiv National al PSD, la care se pregateste Congresul extraordinar din 10 martie al partidului, când Liviu Dragnea…

- „Am avut o discutie cu colegii mei si ieri si azi. Eu am spus de la CEX in care am solicitat Congresul ca obiectivul principal trebuie sa fie acela de a adopta un document programatic care sa cuprinda un plan de dezvoltare pe termen lung al Romaniei si daca vom gasi o modalitate prin care structura…

- Comitetul Executiv National (CExN) al PSD se reuneste intr-o sedinta pregatitoare Congresului extraordinar din 10 martie, in care Liviu Dragnea va cere votul de reconfirmare la sefia partidului. Gabriela Firea a anunțat, in acest context, ca luni dupa amiaza vor avea loc și alegeri pentru posturile…

- Cei 175 de delegati ai PSD Dolj vor sustine, la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie, mentinerea in functia de presedinte al formatiunii a lui Liviu Dragnea, iar pentru functia de presedinte...

- Premierul Viorica Dancila, presedinte al organizatiei de femei a PSD, a declarat joi ca nu va candida la o functie in partid la congresul extraordinar al formatiunii din 10 martie.Variantele lui Tudorel Toader: Cele trei scenarii pentru anuntul despre Kovesi/ ANALIZA "Consider…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat miercuri ca nu va candida pentru nicio functie la Congresul extraordinar al Partidului Social Democrat, care va avea loc pe 10 martie. Intrebat daca posibilitatea redeschiderii dosarului sau conteaza in aceasta decizie, el a negat. 'Nu mai candidez. Nu…

- VREA RECONFIRMARE… Liviu Dragnea anunta Congres in PSD, in luna martie. “Voi cere vot pentru mine, ca presedinte al partidului”, spune Dragnea. Un bun prilej pentru unii dintre baronii locali sa-si arate atasamentul fata de presedintele actual al partidului, cel care isi elimina fara scrupule opozantii…

- Convocarea Congresului extraordinar al PSD se va face in data de 10 sau de 17 martie, a precizat, miercuri, liderul PSD Liviu Dragnea, dupa sedinta CExN al PSD, el mentionand ca urmeaza a se stabili locatia pentru aceasta reuniune. „Despre Congres - 10 sau 17 martie, urmand ca in zilele…

- Sevil Shhaideh este favorita sa ocupe functia de secretar general al guvernului Dancila, au declarat surse din PSD pentru Hotnews.ro, urmand, astfel, sa fie mana dreapta a Vioricai Dancila. De altfel, Shhaideh lucreaza in aceste zile la programul de guvernare alaturi de Viorica Dancila si Darius…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat luni, inainte de Comitetul Executiv National (CExN) al PSD, ca oamenii care au protestat vor un stat de drept si legalitate, dar au organizat un miting fara autorizatie. El mai spune ca 20 de milioane de oameni nu sunt de acord cu protestele, deoarece…

- Primarul social-democrat al Iasului, Mihai Chirica, este de parere ca PSD are nevoie de un congres extraordinar care sa urmareasca statutul partidului din viziunea membrului de partid, si nu a liderului unic. Mihai Chirica spune ca la Comitetul Executiv National al PSD ar trebui, in primul…

- Mihai Chirica e de parere ca la Comitetul Executiv National al PSD de luni ar trebui in primul rand sa fie o sedinta de bilant pentru anul care tocmai s-a scurs, in care sa se vada cu realism ce s-a putut face, ce nu s-a facut bine si care ar fi pasii de urmat pentru 2018 si pentru anii care urmeaza.…

