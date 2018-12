Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 2 noiembrie 2018, la Primaria Ramnicului, ambasadori din Belarus, Egipt, Africa de Sud, Nigeria, Congo și Georgia au fost prezenți la intalnirea cu autoritațile locale și județene in cadrul proiectului inițiat de Avangarde Group, intitulat Romanian Investment Zoom Project. Cu aceasta ocazie,…

- 'Este un succes absolut si evident al premierului (polonez) Mateusz Morawiecki si al prim-ministrilor din Grupul de la Vișegrad (Polonia, Ungaria, Republica Ceha si Slovacia), precum si meritul urias al presedintiei austriece a Uniunii Europene faptul ca in iunie am inchis definitiv chestiunea relocarii…

- Camionagii nigerieni sunt blocati de o luna intr-un ambuteiaj monstru in portul din Lagos, capitala cu 20 de milioane de locuitori, cu consecinte grele pentru Nigeria, prima economie a Africii. Inaintea fotbalului, politicii sau previziunile meteo, ambuteiajele sunt principalul subiect in Lagos, unde…

- Hibiscusul, originar din nordul Africii și sud-estul Asiei, este renumit pentru florile sale mari. Hibiscusul este cultivat in regiunile tropicale și subtropicale, in special in Sudan, Egipt, Thailanda, Mexic și China. In medicina ayurvedica, radacinile de hibiscus sunt utilizate pentru vindecarea…

- Una dintre cele mai cunoscute profesoare de limba franceza din Constanta, Rodica Maria Popescu, a plecat dintre noi. Nascuta la 20 ianuarie 1939, la Ploiesti, Rodica Maria Popescu a decedat in seara zilei de 15 septembrie 2018.Absolventa a Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Filologie, specializare…

- Peste 100 de migranti au murit in doua naufragii in largul coastelor Libiei la inceputul lui septembrie, a anuntat luni organizatia umanitara Medici Fara Frontiere (MSF) printr-un comunicat preluat de Reuters. Doua ambarcatiuni pneumatice supraincarcate au naufragiat pe 1 septembrie, dupa ce…

- Politistii de imigrari din Constanta au depistat 8 cetateni straini, din Republica Moldova, Nigeria, Turcia si Egipt, care nu au respectat conditiile intrarii si scopul sederii pe teritoriul Romaniei,informeza un comunicat de presa din partea Inspectoratului General pentru Imigrari. Dintre acestia 4…