Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump intentioneaza sa emita la inceputul anului viitor un ordin executiv declarand o urgenta nationala ce ar interzice companiilor din Statele Unite sa utilizeze echipamentele de telecomunicatii fabricate de firmele chineze Huawei si ZTE, informeaza joi Reuters, citand surse…

- Agentia suedeza de securitate SAPO a anuntat joi ca a fost arestata o persoana suspectata de pregatirea sau incitare la comiterea unui act terorist si de detinere ilegala de arme, informeaza Reuters, relateaza Agerpres.Persoana arestata "desfasura de mai mult timp pregatiri pentru presupusul…

- Mii de georgieni au protestat duminica in capitala Tbilisi impotriva rezultatului alegerilor prezidențiale din țara, iar candidatul invins, Grigol Vashadze, a declarat ca opoziția va contesta rezultatul in instanța, scrie Reuters.

- Mii de persoane au protestat in capitala Georgiei, Tbilisi, duminica, fata de rezultatele alegerilor prezidentiale. Candidatul infrant, Grigol Vashadze, a declarat ca partidele de opozitie vor contesta legal rezultatele, scrie Reuters.

- Serviciile secrete din Noua Zeelanda au respins oferta unui operator local de a furniza servicii 5G folosind echipamente ale companiei Huawei din cauza riscurilor pentru securitatea nationala, existand suspiciuni ca guvernul chinez se foloseste de Huawei pentru activitati de spionaj, scrie CNBC.…

- Serviciile RAID si o echipa de deminare au fost solicitate la locul incidentului, a informat politia. "Este singur si are in mana ceea ce pare a fi o grenada cu gaze lacrimogene. "Directorul Departamentului de Securitate Publica negociaza cu el", a precizat Procurorul Republicii, Yves Gambert.…

- Autoritatile ruse au ordonat companiilor de telecomunicatii Megafon si Vampelkom sa blocheze accesul la serviciile de comunicatii mobile timp de doua saptamani in Ingusetia, in perioada protestelor antiguvernamentale, se mentioneaza intr-un document al autoritatii de reglementare in domeniul telecomunicatiilor…

- Departamentul de Stat american a anuntat marti ca va retrage vizele sau, dupa caz, nu va elibera vize pentru 21 de cetateni sauditi, ca urmare a uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi, a anuntat purtatoarea de cuvant a diplomatiei SUA, Heather Nauert, citata de Reuters. AGERPRES/(AS - editor: Marius…