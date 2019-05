Stiri pe aceeasi tema

- Principalele companii de ride sharing si e-hailing din Romania, Uber, Bolt si Clever, lanseaza petitia #continuam, o initiativa dedicata celor care doresc ca serviciile moderne de transport urban sa continue sa functioneze in Romania. Potrivit unui comunicat al Asociatiei Coalitia pentru Economie Digitala,…

- Asociația Coaliția pentru Economie Digitala, organizatie independenta care reprezinta principalele companii de ride sharing și e-hailing din Romania, Uber, Bolt și Clever, lanseaza petiția #continuam, pentru reglementarea de urgența a serviciilor ride sharing.„Am dorit sa punem la dispoziția…

- Petiția poate fi semnata la adresa https://www.continuam.ro/ unde sunt disponibile toate informațiile despre situația din acest moment de pe piața de ride sharing și e-hailing. ”Am dorit sa punem la dispoziția celor 2,5 de milioane de romani care folosesc aceste platforme un canal prin care…

- Numarul șoferilor activi pe aplicațiile de ridesharing a fost joi cu 25 la suta mai mic decat media zilnica. Asta a facut ca timpul de așteptare sa creasca la peste 10 minute, au precizat reprezentantii asociatiei Coalitia Pentru Economie Digitala, care reprezinta companiile Uber, Bolt si Clever. „Acesta…

- Șoferii care practica servicii de transport alternativ nu mai au voie sa iasa pe șosele incepand de joi, 16 mai, dupa ce a intrat in vigoare o modificare a Legii Taximetriei care blocheaza activitatea transportatorilor neautorizați. Potrivit noilor prevederi leale, orice șofer care este prins de Poliție…

- In urma protestelor taximetriștilor, nemulțumiți de faptul ca iși pierdeau clienții in fața companiilor de ride-sharing precum Uber și Taxify, guvernul a adoptat o ordonanța de urgența potrivit careia numai taximetriștii cu licențe valabile vor mai putea desfașura astfel de activitați, excepție facand…

- Sub presiunea transportatorilor care blocau Piata Victoriei, pe 29 martie, Cabinetul Dancila a adoptat o ordonata de urgentacare schimbat radical modul in care se poate face, in Romania, transportul de persoane contra cost. Mai exact, conform ordonantei, singurii care mai au dreptul sa desfasoare…

- Uber si Taxify sunt nevoite sa isi restranga activitatea incepand de joi, cand va intra in vigoare „ordonanta taximetristilor”. In aceste conditii, romanilor le va fi mult mai greu sa foloseasca transportul alternativ. Sub presiunea taximetristilor care blocau Piata Victoriei, pe 29 martie , Cabinetul…