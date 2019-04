Stiri pe aceeasi tema

- Violente si arestari în Franta, la protestele "vestelor galbene", într-un climat de tensiune exacerbata, dupa ce guvernul a ordonat masuri extrem de drastice împotriva manifestantilor reclacintranti sau violenti.

- Soldatii mobilizati pentru protestele de sambata ale vestelor galbene de la Paris vor actiona sub instructiuni clare insa ar putea deschide focul daca vietile lor sau ale civililor vor fi puse in pericol, a declarat generalul Bruno Leray, guvernatorul militar al Parisului vineri, scrie Politico.

- Manifestantii au aruncat cu pietre de pavaj in scutieri, totul in norii de gaz lacrimogen imprastiat de fortele de ordine in fata Arcului de Triumf din capitala franceza. Unii manifestanti au aprins focuri pe strazile alaturate, cel putin un autoturism fiind incendiat. Si un sediu de banca a fost cuprins…

- Saptamana trecuta, Actul XV areunit 46.600 de manifestanti in Franta, din care 5800 la Paris.Manifestatii au avut loc la Nantes, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Lille, Marsilia si Montpellier.Protestele au inceput acum trei luni din cauza unei taxe pe combustibil, dar intre timp s-au…

- La ora locala 14:00 (13:00 GMT), Ministerul de Interne estimase numarul participantilor in intreaga Franta la 5.600, dintre care 1.320 la Paris. Cu o saptamana inainte, la aceeasi ora, erau 11.600 de participanti in intreaga tara, din care 4.000 in capitala Frantei. La Paris, manifestantii…

- Sambata au avut loc confruntari intre protestatari si fortele de ordine in orasul francez Nantes, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de cotidianul Le Figaro, potrivit Mediafax.Citește și: Conflifctul intre cele doua puteri NUCLEARE escaladeaza. India vs. Pakistan: sase…

- Adunarea Nationala din Franta a adoptat marti, cu o majoritate larga de voturi, un proiect de lege controversat care urmareste limitarea protestelor violente, ca raspuns la demonstratiile antiguvernamentale de trei luni ale miscarii "vestelor galbene", relateaza Reuters si AFP.In ciuda criticilor…

