Confruntări sângeroase. Cel puţin 19 morţi Majoritatea combatanti, si-au pierdut viata marti in confruntarile dintre jihadisti si grupuri rebele din nordul Siriei. Luptele s-au dus intre gruparea jihadista Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), dominata de fosta ramura a organizatiei Al-Qaida, si o coalitie de grupuri rebele si au avut loc in vestul provinciei Alep, potrivit OSDO care dispune de o vasta retea de surse in Siria aflata in razboi. Luni, jihadistii din HTS au acuzat grupul rebel Nour al-Din al-Zenki ca a ucis cinci dintre luptatorii lor si au lansat o ofensiva asupra pozitiilor detinute de rebeli in aceasta provincie limitrofa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

