- Tabara a fost instalata anul trecut de suporterii liderului opozitiei, Mihail Saakashvili, caruia i s-a retras cetatenia ucrainiana. Saakashvili, fost presedinte al Georgiei, a fost deportat in Polonia luna trecuta. Majoritatea suporterilor lui Saakashvili au parasit tabara dupa deportarea…

- Fortele americane au stabilit aproximativ 20 de baze in Siria, pe teritoriul controlat de kurzi, a declarat Alexander Venediktov, consilier al secretarului Consiliului de Securitate al Rusiei, informeaza Reuters online, citand agentia de stiri RIA. Continuarea pe ZFCorporate…

- Fortele regimului Bashar al-Assad au lansat, miercuri, o ofensiva terestra impotriva rebelilor din Ghouta de Est, regiune situata in apropierea Damascului, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili se afla in Olanda dupa expulzarea sa din Ucraina la inceputul acestei saptamani, a informat miercuri agentia de stiri olandeza ANP. Informatie a fost confirmata, la scurt timp, si de avocatul lui Saakasvili, relateaza AGERPRES, citand Reuters si AFP. Citeste…

- Fostul presedinte georgian, Mihail Saakasvili, devenit lider de opozitie in Ucraina, a fost arestat luni la Kiev de forte speciale si dus intr-o directie necunoscuta, a declarat asociatul sau David Sakvarelidze, citat de unian.net, dupa ce purtatorul de cuvant al lui Saakasvili, citat de agentia Reuters,…

- Polițiștii locali, jandarmii și cadre ale Secției 2 au vizitat, in weekend, mai multe cluburi din oraș, pentru verificarea modului in care reprezentanții... The post Forțele de ordine au facut ravagii prin cluburile din Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Un avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines s-a prabusit duminica dupa-amiaza in regiunea Moscova, informeaza agentiile ruse de presa TASS si Interfax, citate de Reuters. Avionul, de tipul...

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat joi ca SUA urmaresc desfiintarea pasnica a programului nuclear al Coreei de Nord, dar a avertizat Phenianul sa nu subestimeze puterea militara sau determinarea Americii, relateaza Reuters si AFP, informeaza AGERPRES . “Fortele noastre sunt pregatite si…

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander, cu potential nuclear, in enclava Kaliningrad, aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si NATO fiind in raza de actiune a acestora, informeaza agentiile de presa RIA Novosti, Interfax si Reuters, precum si cotidianul Financial Times,…

- Numarul fortelor militare americane din Irak a inceput sa scada dupa ce autoritatile irakiene au invins oficial ISIS, informeaza un purtator de cuvant al guvernului din Irak, citat de Reuters. Fortele irakiene, sustinute de o coalitie internationala condusa de SUA, au recuperat anul trecut toate…

- Politia italiana a anuntat ca a oprit un protest la Roma impotriva presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, dupa confruntari cu manifestantii, relateaza agentia DPA. ''Ca urmare a asaltului protestatarilor impotriva fortelor de politie (...), demonstratia este considerata ca fiind oprita'', a indicat…

- Cel putin 28 de oameni au murit in urma unor atacuri aeriene efectuate de catre fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebeli in nord-vestul Siriei, a anuntat, joi, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Prim-ministrul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca parlamentarii vor primi o analiza oficiala a oricarui acord privind Brexitul inainte de a li se cere sa il aprobe, respingand informatiile aparute intr-un articol care prezenta inrautatirea economiei indiferent de scenariul iesirii din UE,…

- Presedintele libanez Michel Aoun le-a cerut marti liderilor politici sa-si asume responsabilitatea in protejarea stabilitatii si securitatii tarii lor dupa ce o disputa politica in care a fost implicat ginerele sau a provocat proteste de strada, relateaza Reuters. Sustinatori ai presedintelui Parlamentului,…

- A fost scandal de proportii in fata Parlamentului, in timp ce ministrii erau audiati in comisii. Mai multi protestatari #Rezist s-au strans inca de dimineata in fata Parlamentului si au scandat.La un moment dat, insa, potrivit unui video postat pe Facebook de jurnalistul Malin Bot, mai multi…

- Guvernul Turciei a anuntat, joi, ca nu renunta la operatiunea militara din provincia siriana Afrin pentru inlaturarea militantilor gruparii kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG), desi risca o confruntare cu fortele americane si cele ale guvernului sirian, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut, miercuri, omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan sa limiteze operatiunile militare in nordul Siriei si l-a avertizat sa nu provoace o confruntare intre fortele turce si cele americane, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- O racheta a fost lansata luni din regiunea siriana Afrin si a lovit o tabara din Turcia, unde se afla soldati ai Free Syrian Army (FSA), ucigand doi oameni si ranind 12, informeaza Reuters. Stirea privind incidentul din apropierea granitei a fost transmisa de agentia Dogan. Citeste…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe protestatarii pro-kurzi la Ankara si Istanbul, retinand cel putin 12 persoane la Istanbul, relateaza Reuters. Protestatarii...

- Presa internationala a scris pe larg despre protestul de la Bucuresti si din alte orase ale tarii, la care au participat zeci de mii de oameni. Românii au protestat, sambata, fata de legislatia adoptata de Parlament, despre care criticii spun ca va face mai dificila…

- Germania nu va cadea intr-o criza politica daca eforturile cancelarului Angela Merkel de a forma un guvern de coalitie cu social-democratii esueaza, a declarat vineri fostul ministru de finante german Wolfgang Schaeuble, relateaza Reuters. "Eforturile continua, asta e bine", a afirmat Wolfgang Schaeuble,…

- Fortele de securitate turce de la granita cu Siria au primit ordin de a se pregati pentru o posibila interventie în regiunea siriana Afrin, aflata sub control kurd, a indicat joi agentia turca de presa Anadolu, citata de Reuters.

- Ciocniri intre protestatari si fortele de ordine, in fata Parlamentului de la Atena. In acel moment, inauntru, noile masuri de austeritate erau supuse votului. Protestatarii au incercat sa se apropie de cladire, dar jandarmii le-au blocat accesul. Manifestantii au aruncat cu fumigene si vopsea rosie,…

- Demonstranti greci au luat cu asalt marti Ministerul Muncii din Atena, unii ajungand pana in biroul ministrului, protestand impotriva unor masuri de a restrange dreptul la greva, o conditie stabilita de creditorii internationali in schimbul fondurilor de salvare, relateaza Reuters.Atena urmeaza…

- Un tribunal din Georgia l-a condamnat pe fostul lider Mihai Saakasvili, in absenta, la trei ani de inchisoare pentru incercarea de a acoperi deovezile cu privire la uciderea unui bancher georgian in timpul mandatului sau de presedinte - un verdict pe care l-a denuntat ca fiind ilegal, relateaza Reuters.

- Cel putin 20 de civili au fost ucisi si zeci raniti joi dimineata când presupuse avioane rusesti au lansat bombe asupra a doua cladiri de locuinte într-o enclava controlata de rebeli, la est de capitala siriana Damasc, au anuntat localnici si o organizatie neguvernamentala, relateaza…

- Kim Jong-un a transmis ca SUA se afla sub raza de acțiune a armelor nucleare nord-coreene și ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, elateaza agentiile Reuters si Yonhap, citate de Mediafax . ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza…

- Doua persoane au fost ucise in cursul unor confruntari in orasul iranian Dorud (vest), sambata seara, a declarat viceguvernatorul provinciei Lorestan la televiziunea de stat, relateaza duminica AFP si Reuters, potrivit Agerpres. 'A avut loc o manifestatie sambata seara si unele persoane au iesit…

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi, sambata, in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters conform News.ro . Un numar mare de oameni au fost arestati in timpul protestelor impotriva…

- Demonstratiile in Teheran si in alte orase din tara au continuat dupa ce un numar mare de oameni au fost arestati in timpul protestelor impotriva coruptiei si a conditiilor de trai. Autoritatile iraniene dau vina pe anti-revolutionari si pe agentii puterilor straine pentru izbucnirea acestor…

- Protestatarii au plecat din Piața Victoriei spre Palatul Parlamentului și au aparut primele incidente cu jandarmii! Forțele de ordine s-au opus, inițial. Sute de oameni sunt in centrul orașelor Iași, Brașov, Bacau și Cluj Napoca, la aceasta ora.știre in curs de actualizare

- Vineri, vot final la bugetul de stat si cel al asigurarilor sociale Proiectul bugetului de stat si cel al asigurarilor sociale de stat pentru anul urmator au fost adoptate joi, pe articole, în plenul reunit al Parlamentului. Vineri va avea loc votul final. Reporter, Catalin…

- Evenimentele sangeroase de acum 28 de ani, Revolutia din Decembrie 1989, au provocat decesul a 23 de persoane din Alba, iar altele 111 au fost ranite. Presa vremii a surprins evenimentele si a relatat despre ”teroristii” care trageau cu armele prin oras.

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat, miercuri, ca noua sa coalitie de guvernare se va concentra pe lupta impotriva antisemitismului, dupa ce Israelul a transmis ca nu va coopera cu niciun ministru austriac din formatiunea de extrema-dreapta FPO, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Fondul de rezerva al Guvernului a ramas fara fonduri dupa ce bugetul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni si cel al Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR) au primit cat trei milioane de lei, prin amendamente, insa ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, a precizat ca acolo vor fi alocate…

- Tensiunile au crescut in ultimele zile, dupa ce un diplomat chinez a amenințat ca armata chineza ar invada Taiwanul daca vreo nava de razboi din S.U.A. ar face vizite pe insula pe care China le considera drept teritoriu propriu. Luni, avioanele de lupta chineze au efectuat "patrulei" in jurul…

- Parlamentul, si intr-o oarecare masura si protestatarii, au devenit scutul guvernului. In spatele dezbaterilor aprinse in jurul legilor justitiei, guvernul isi vede de-ale sale. Protestatarii si-au mutat taberele din fata guvernului in fata Parlamentului. Piata Victoriei ramanand libera, Gabriela Firea,…

- Legea pentru aprobarea OUG 50/2017 pentru modificarea Ordonantei de Urgenta 1/2017 prevede ca pentru acordarea de ajutoare, recompense, contributii la actiuni umanitare si burse se constituie fondul presedintelui Romaniei, fondul presedintelui Senatului, fondul presedintelui Camerei Deputatilor,…

- Fortele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene, dupa incidente cu protestatarii in apropierea ambasadei SUA de la Beirut (Liban). Manifestantii protesteaza fata de decizia SUA de a recunoaste Ierusalimul drept ambasada Israelului, informeaza BBC.

- Premierul irakian Haider al-Abadi a declarat sambata ca fortele irakiene au alungat din tara si ultimele ramasite ale Statului Islamic, la trei ani dupa ce gruparea jihadista a capturat circa o treime din teritoriul Irakului, transmite Reuters. Anuntul vine la doua zile dupa ce armata…

- Mihail Saakasvili, fost presedinte al Georgiei si fost guvernator al Regiunii Odesa a fost retinut vineri seara de catre fortele de securitate ucrainene, la trei zile dupa ce acesta a reusit sa evadeze din arestul Politiei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- La ora inceperii protestului, aproximativ o suta de manifestanți s-au strans in Piața Libertații. Unii timișoreni s-au „inarmat” cu steaguri și cu mesaje pentru clasa politica, dar și cu fluiere și vuvuzele. Protesteaza printre casuțele puse de primarie la Targul de Craciun, care are loc pentru prima…

- Incidentele au avut loc cu ocazia unei demonstrații care comemora 9 ani de la uciderea de catre poliție a unui adolescent. Moartea lui a declanșat atunci unele dintre cele mai grave revolte de strada din istoria recenta a Greciei. Mai multe sute de tineri au demonstrat in centrul Atenei, dar…

- UPDATE Violențele dintre protestatari și jandarmi au survenit in urma intenției acestora de a bloca circulația in zona. Forțele de ordine au intervenit, iar circulația nu a fost blocata.Aproximativ 300 de persoane protesteaza miercuri seara in fata Parlamentului, in timp ce in Camera Deputatilor…

- Forțele de ordine au lansat un asalt asupra taberei de corturi instalata de susținatorii lui Saakașvili in fața parlamentului, incercand sa-l rețina pe fostul președinte georgian dupa o prima incercare eșuata marți, a anunțat poliția intr-un comunicat. Susținatorii lui Saakașvili au opus rezistența,…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, devenit opozant al actualului regim de la Kiev, a fost eliberat marti la scurt timp dupa retinerea sa de catre politia ucraineana, cateva sute de sustinatori ai sai blocand furgoneta care il transporta, transmit AFP si Reuters.Saakasvili a coborat…

- Prostestele de la Kiev, Ucraina, vazute LIVE pe NOI.md. Protestatarii se arata nemulțumiți de reținerea lui Mihail Saakashvili. Reamintim ca acesta a fost reținut astazi de forțele de ordine ucrainene, politicianul a incercat sa sara de acoperișul unui bloc cu multe etaje. Acesta a fost oprit și reținut…

- Fortele de securitate din Kiev au efectuat perchezitii la locuinta fostului presedinte georgian Mihail Saakașvili, in prezent lider al Miscarii Fortelor Noi – a anuntat David Sakvarelidze, asociat al lui Sakasvili, informeaza Radio Romania. Totodata, acesta a facut apel la simpatizantii fostului…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pe reteaua de socializare Facebook, pentru duminica seara, atat in Piata Victoriei din Capitala, cat si in mai multe orase din tara. Manifestantii care ies in strada cer atat demisia liderilor celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu,…