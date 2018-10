Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci protestatari palestinieni au fost ucisi in confruntari cu armata israeliana produse vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, afirma surse citate de cotidianul Haaretz.

- Cel putin doi protestatari palestinieni, inclusiv un copil, au fost ucisi in confruntari cu armata israeliana produse vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, informeaza site-ul Ynetnews.com. Ministerul palestinian al Sanatatii a anuntat ca un copil in varsta de 12 ani si un barbat…

- Cel putin doi protestatari palestinieni, inclusiv un copil, au fost ucisi in confruntari cu armata israeliana produse vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Cel putin un palestinian a fost ucis, iar sute au fost raniti in confruntari cu armata israeliana produse vineri in timpul protestelor de la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, informeaza site-ul cotidianului Haaretz.

- Cel putin trei palestinieni au fost ucisi, iar zeci au fost raniti in confruntari cu militari israelieni produse vineri dupa-amiaza la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, anunta surse medicale palestiniene citate de site-ul israelian Ynetnews.com.

- Cel putin doi palestinieni au fost ucisi, iar alti 270 au fost raniti in confruntari cu armata israeliana produse vineri in cursul protestelor desfasurate la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, afirma surse medicale citate de site-ul agentiei Reuters.Aproximativ 20.000 de palestinieni au…

- Armata israeliana a atacat, vineri dupa-amiaza, o pozitie militara a miscarii Hamas, in nordul Fasiei Gaza, dupa un atac cu grenada, informeaza site-ul Ynetnews.com conform mediafax. Incidentul a avut loc in pofida armistitiului in vigoare intre Israel si miscarea fundamentalista Hamas.…

- Armata israeliana a arestat luni in Cisiordania patru palestinieni de la postul de televiziune Al-Quds, apropiat de miscarea islamista Hamas, relateaza AFP, preluata de agerpres. Sindicatul jurnalistilor palestinieni a anuntat ca persoanele arestate sunt directorul postului de televiziune,…