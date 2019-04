Stiri pe aceeasi tema

- Politia franceza a recurs la gaze lacrimogene pentru a respinge inaintarea protestatarilor miscarii ''Vestele Galbene'' care incercau sa se deplaseze catre cladirea Parlamentului European din Strasbourg (est) sambata, in cel de-al 25-lea weekend consecutiv de manifestatii de protest fata de politicile…

- „Vestele galbene” s-au mobilizat din nou, sambata, in Franta, mai ales la Strasbourg, in semn de protest fata de „bla-bla”, mentinand astfel presiunea, la 48 de ore dupa anunturile lui Emmanuel Macron ca raspuns la criza sociala, si cu 4 zile inaintea defilarii de la 1 Mai, relateaza AFP.

- Politia din Toulouse a folosit gaze lacrimogene si a arestat mai multe persoane dupa ce cateva sute de manifestanti au inceput sa arunce cu obiecte, sa dea foc cosurilor de gunoi si au incercat sa intre in zone in care protestele erau interzise, relateaza Reuters.

- Politia albaneza a intervenit sambata cu gaze lacrimogene impotriva demonstrantilor care incercau sa patrunda in cladirea parlamentului de la Tirana, a relatat Klan TV, potrivit agentiei dpa, potrivit agerpres.ro.Citește și: Norica Nicolai atac la adresa lui Rareș Bogdan! ‘Talentul de slugoi…

- La Paris, manifestantii s-au strans la Arcul de Triumf pentru un mars prin oras. In incercarea de a da un nou impuls protestelor antiguvernamentale, unii reprezentanti ai ''Vestelor Galbene'' au facut apel la o miscare de protest de tip sit-in timp de trei zile in Champs de Mars, in fata Turnului…

- La ora locala 14:00 (13:00 GMT), Ministerul de Interne estimase numarul participantilor in intreaga Franta la 5.600, dintre care 1.320 la Paris. Cu o saptamana inainte, la aceeasi ora, erau 11.600 de participanti in intreaga tara, din care 4.000 in capitala Frantei. La Paris, manifestantii…

- Bruxellesul a propus miercuri sa adauge șapte state, inclusiv Arabia Saudita, pe ''lista neagra" pentru combaterea spalarii banilor și a finanțarii terorismului, în contextul tensionat cu Ryad în urma cazului Khashoggi, scrie AFP.Aceasta inițiativa a Comisiei Europene…