Confruntări armate soldate cu sute de morţi şi răniţi Armata Nationala Libiana (ANL) autoproclamata de catre maresalul Haftar a lansat, in urma cu zece zile o ofensiva prin care sa cucereasca capitala (nord-vest), sediul GNA al lui Fayez al-Sarraj, recunoscut de catre comunitatea internationala.



In contextul in care fortele acestuia nu au reusit sa intre in capitala, maresalul Haftar s-a dus la Cairo, sa se intalneasca cu presedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi, unul dintre cei mai ferventi sustinatori ai sai. Ei au discutat ”despre ultimele evolutii in Libia”, potrivit presei de stat egiptene, care nu a oferit alte detalii.



Sursa articol si foto: rtv.net

