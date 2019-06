Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Bahmuteanu este cunoscuta in showbiz ca una dintre femeile ce spun lucrurilor pe nume, indiferent de situatie si este extrem de apreciata pentru acest lucru. In aceasta seara, la "Rai Da Buni", vedeta a povestit un episod socant care a lasat-o masca, petrecut in cabinetul unui medic.

- A iesit din arest dupa patru luni, dar viata lui Matteo Politi nu e roz deloc. Falsul medic al carui caz a tinut primele pagini ale ziarelor o perioada lunga de timp a facut declaratii cutremuratoare la "Rai Da Buni".

- Nicole Cherry si iubitul ei formeaza un cuplu sudat, sunt alaturi unul de celalalt si, mai nou, locuiesc impreuna! Invitata in platoul emisiunii "Rai Da Buni", Ciresica a facut marele anunt cu zambetul pe buze.

- Accidentul a avut loc in dupa-masa zilei de sambata, 20 aprilie, in localitatea Capusu Mare, din judetul Cluj, si s-a soldat cu ranirea mai multor persoane, dintre care doua sunt in stare grava.

- Adriana Bahmuțeanu a dat detalii despre situația copiilor sai dupa ce instanța a deci ca baieții sa locuiasca impreuna cu tatal lor, omul de afaceri Silviu Prigoana. Adriana Bahmuțeanu are doi copii, Maximus și Eduard. Baieții sunt rezultatul mariajului pe care Adriana Bahmuțeanu l-a avut cu omul de…

- Despre felul in care se comporta cu fiii pe care-i are cu celebra vedeta tv, Adriana Bahmuțeanu, s-au scris mii de randuri, insa nimeni nu știa cum se comporta cu adevarat Silviu Prigoana cu cei mici

- Dupa ce recent și-au adus din nou acuzații grave unul altuia, Adriana Bahmuțeanu vrea sa se impace cu fostul soț și sa ajunga la o ințelegere in privința celor doi baieți ai lor. Prezentatoarea tv este de parere ca ca ar trebui sa discute civilizat cu tatal copiilor sai. „Eu vreau sa ies din povestea…