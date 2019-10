Confruntare electorală Alexandru Cumpănaşu - Viorel Cataramă, cu soţiile în direct Una din intrebarile adresate de moderator celor doi candidati a fost legata de prima masura pe care o vor lua daca ajung la Cotroceni. Viorel Catarama: "Nu putem discuta de o prima masura. Trebuie sa discutam de tot acest program politic, luptand pe viața și pe moarte cu cei care se opun. Eu nu aș mai pune persoane la Guvern care nu sunt de acord cu programul meu politic. Chiar daca asa inseamna sa fac alegeri anticipate de doua ori pe an ca in Israel". Alexandru Cumpanașu: "Eu o sa am o prima masura. Va fi inființarea departamentului Antimafie la Cotroceni care va avea rolul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Viorica Dancila a declarat marti, dupa ce presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Ludovic Orban sa formeze un nou guvern, ca il cheama pe seful statului la o confruntare electorala 'unu la unu'.„Pentru daramarea acestui guvern si lipsa de responsabilitate aratata in…

- Alexandru Coita a intervenit in direct la Romania TV unde a reacționat dupa ce a trecut moțiunea de cenzura de astazi. Politologul a precizat, printre altele, ca daca ar fi picat moțiuea de cenzura ”i-ar fi bagat bețe in roate” președintelui Romaniei in campania electorala pentru prezidențiale. …

- Catalin Ivan a depus astazi la Biroul Electoral Central (BEC), peste 230.000 de semnaturi necesare inscrierii candidaturii sale la alegerile prezidentiale. Cu aceasta ocazie, prezidentiabilul Partidului Alternativa pentru Demnitate Nationala a adaugat ca numarul minim de 200.000 de semnaturi impus de…

- Viorel Catarama, fost membru PNL, conduce in prezent Partidul Dreapta Liberala. Candidaturile pot fi depuse pana cel mai tarziu in 22 septembrie la ora 24.00, iar Biroul Electoral Central decide asupra admiterii sau respingerii acestora pana cel tarziu in 24 septembrie la ora 24.00. Deciziile…

- ”Uneori, dar ciclic, deveniti tinta si subiectul tuturor refularilor politice si asta se intampla si acum. Nu a fost suficient ca ani de zile ati fost prost platiti, ati fost acuzati ca aveti partizanate politice, ca nu va faceti treaba - si eu stiu foarte bine acest lucru, pentru ca am in familie…

- Alexandru Cumpanașu a afirmat in direct la Romania TV ca Parchetul General a inceput ancheta penala la Institutul Național de Medicina Legala. ”Cred ca se joaca cu focul aștia de la IML. Așa cred eu. Nu de capul lor. Din ceea ce mi-a comunicat procurorul general ieri, a inceput ancheta penala…

- Alexandru Cumpanașu are probleme de sanatate. Unchiul Alexandrei Maceșanu, victima Caracal, a ajuns din platoul unei emisiuni direct la spital. Alexandru Cumpanașu, probleme grave de sanatate Alexandru Cumpanașu, președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), a fost invitat, luni…

- Iritat in urma articolului ”Primul vierme ieșit din cadavrul Alexandrei”, scris pe Patrick Andre de Hillerin, Alexandru Cumpanașu ne-a anunțat aseara ca va sesiza Parchetul. Proaspat candidat pentru Cotroceni, el iși incepe campania prin nesocotirea democrației. Cum va rezista Cumpanașu la opiniile…