Intrebat de prezentatoarea emisiunii ce vorbește cu Gheorghe Dinca, ce-i transmite din celula, dar și daca are vreo remușcare in ceea ce privește faptele savarșite in urma cu trei luni, avocatul Claudiu Lascoschi, a raspuns in direct, la Romania TV:

"Are, are regrete in prezent. Chiar plange cand iși aduce aminte de ceea ce a facut. Ii pare rau intr-adevar, acum are regrete. A conștientizat efectiv, a ințeles ceea ce a facut, a ințeles ca a greșit, i-a venit și mintea la cap".

"Habar nu ai avut"

In discuție au intervenit și bunicul și mama Luizei Melencu, care…