- Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat ca, cel puțin pe partea de energie, nu se va modifica nimic in OUG 114. Teodorovici sustine contrariul, și anume, ca a primit de la Ministerul Energiei propuneri de schimbari in acest domeniu. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si cel al Energiei,…

- Ministrul Finanțelor a anunțat vineri ca ordonanța 114, care impune noi taxe mediului bancar și de afaceri va fi modificata. Oficialul susține că apare un nou indice ROBOR, care va scădea ratele la credite, și o taxă pentru bănci, care să le stimuleze să dea împrumuturi…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat vineri ca are doua credite bancare, dar nu a putut spune pe loc cat plateste pentru ratele lunare, precizand ca va reveni cu sumele exacte, pentru ca nu vrea sa incurce zecimalele, scrie agerpres.ro. El a participat la un eveniment organizat…

- Guvernul face un mare pas inapoi, in privinta celebrei Ordonante 114, care a bulversat mediul de afaceri. ″Taxa pe lăcomia bancilor″, după cum au numit-o cei de la PSD, se transformă în ″stimulent pentru harnicie″, anunţa ministrul finanţelor, Eugen…

- Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isarescu, a declarat, sambata, intr-o emisiune la Digi24, ca, desi in alte tari, in timpul crizei, cand bancile au fost in pericol, statele le-au salvat cu banii contribuabililor, in Romania nici macar un leu nu s-a luat din buzunarul cuiva ca sa…

- „Bancile din Romania au avut multe situatii in timpul crizei in care au fost foarte tare lovite. Bancile trebuie sa aiba un anumit indicator de solvabilitate. Cand acest indicator de solvabilitate scade, se da alarma. Inseamna ca bancile respective sunt in pericol. Ei, bine, in timpul crizei de foarte…

- Guvernatorul Bancii Nationale iese de fiecare data si vorbeste public atunci cand apar riscuri ce pot schimba echilibrul in ceea ce priveste stabilitatea financiara si asta a facut si marti, cand a spus public punctul lui de vedere, a declarat Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala…