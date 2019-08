"Buna colaborare cu Ministerul Sanatații și, in mod direct, cu doamna ministru Sorina Pintea, dar și proiectele aflate in derulare cu fonduri de la bugetul județului și cu fonduri europene, imi dau speranța ca spitalele aflate in administrarea Consiliului Județean Prahova – Spitalul Județean de Urgența Ploiești și Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Ploiești – vor deveni in scurt timp unitați-etalon pentru sistemul sanitar romanesc!" - a comunicat presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader, pe pagina sa de facebook.