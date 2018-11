Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse au facut publice inregistrari video ale marturiilor a trei marinari ucraineni cu privire la incidentul din Marea Neagra, doi dintre ei afirmand ca navele lor au ignorat somatiile navelor rusesti si au incercat sa intre in stramtoarea Kerci, scrie Kiev Post. Conform sursei…

- Autoritatile ruse au facut publice inregistrari video ale marturiilor a trei marinari ucraineni cu privire la incidentul din Marea Neagra, doi dintre ei afirmand ca navele lor au ignorat somatiile navelor rusesti si au incercat sa intre in stramtoarea Kerci, scrie Kiev Post.

- Dupa actiunea in forta navelor ruse asupra celor ucrainene in Marea Neagra in Stramtoarea Kerci, internautii ucraineni au depistat ca cele doua ambarcatiuni rusesti „Izumrud” si „Don” s-au lovit intre ele. O confirmare ca cele doua vase maritime rusesti s-au ciocnit intre ele se regaseste si in inregistrarile…

- Mai multi demonstranti ucraineni, inclusiv membri ai unor grupari nationaliste, s-au strans luni dimineata in apropierea Consulatului Rusiei de la Liov si au dat foc la cauciucuri, in semn de protest fata de confiscarea de catre Rusia a trei nave militare ucrainene in Marea Neagra, informeaza Mediafax.Postul…

- Securitatea regiunii este amenintata de ”acte de agresiune si provocari” in urma incidentului armat fara precedent, in largul Crimeei, intre Ucraina si Rusia, denunta luni Ministerul moldovean de Externe, relateaza The Associated Press, informeaza News.ro.Chisinaul isi reitereaza, intr-un…

- ''Condamnam in modul cel mai ferm comportamentul agresiv al Rusiei si cerem conducerii acestei tari sa respecte legile internationale'', releva o declaratie a diplomatiei poloneze.Fortele navale ucrainene au anuntat duminica seara ca Rusia a deschis focul asupra unui grup de nave ucrainene…

- Rusia a incalcat regulile internationale prin atitudinea sa agresiva fata de navele ucrainene in Marea Azov, a declarat luni Ministerul de Externe polonez, potrivit Reuters, informeaza Agerpres.''Condamnam in modul cel mai ferm comportamentul agresiv al Rusiei si cerem conducerii acestei tari…

- Serviciul de securitate rus FSB a anuntat in cursul noptii de duminica spre luni ca navele sale de patrula la frontiera au capturat duminica trei nave ucrainene in Marea Neagra si ca au folosit armamentul din dotare pentru a le forta sa se opreasca, relateaza agentia de stiri rusa RIA, preluata de Reuters.…