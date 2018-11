Stiri pe aceeasi tema

- A urmat un dialog haios, in care cancelarul german ii explica batranei ca nu este ea nevasta lui Macron. „Nu, sunt cancelarul Germaniei", ii raspunde Merkel in franceza, amuzata de intreaga situatie. Femeia nu pare insa sa inteleaga prea bine cu ce se ocupa Merkel. Batrana a mers la parada de Ziua Armistitiului…

- Angela Merkel i-a anuntat luni pe colegii sai din conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU) ca doreste sa isi duca la capat, pana in 2021, mandatul de cancelar al Germaniei, informeaza dpa si Reuters. Merkel, 64 de ani, a precizat ca nu va mai candida pentru un loc in Bundestag (camera inferioara…

- In ciuda anilor de dezacorduri cu privire la Siria, liderii Turciei, Franței, Germaniei și Rusiei au elaborat o viziune comuna asupra pașilor la reconciliere in țara sfașiata de razboi. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan i-a primit la Instambul pe Vladimir Putin, Emmanuel Macron, precum și…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pledeaza pentru masuri de coordonare in scopul evitarii unui razboi cu Alianta Nord-Atlantica, denuntand exercitiile militare efectuate de NATO in Europa de Est, inclusiv in Romania, relateaza Mediafax.

- Statele Unite si Alianta Nord-Atlantica sunt preocupate si trebuie sa mentina vigilenta din cauza activitatilor militare ale Rusiei, care a dezvoltat submarine militare puternice, unele fiind operationale in Marea Neagra, afirma amiralul James Foggo, comandantul Fortelor Navale SUA din Europa, potrivit…

- Seful serviciului de informatii interne al Germaniei (Biroul pentru protectia Constitutiei, BfV), Hans-Georg Maassen, a fost demis din functie, a anuntat marti serviciul de presa al guvernului federal, in urma scandalului declansat de acuzatiile privind legaturi prea stranse cu extremistii de dreapta,…