- Presedintele ucrainean Petro Porosenko i-a inmanat luni, la Kiev, 'Ordinul Libertatii' - una dintre cele mai prestigioase decoratii ucrainene - fostului lider francez Francois Hollande pentru rolul sau in procesul de pace in estul Ucrainei, relateaza AFP preluata de Agerpres. 'Draga Francois,…

- Presedintele rus Vladimir Putin are nevoie de intreg teritoriul Ucrainei, deoarece imperiul rus nu exista fara Ucraina, a declarat sambata, la Harkov, seful statului ucrainean Petro Porosenko, citat de agentia de presa Unian, in contextul in care Moscova a anexat in 2014 peninsula Crimeea si este acuzata…

- Presedintele ucrainean, Petro Porosenko, s-a intalnit, la New York, cu Reprezentantul Special al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker, care i-a inmanat liderului de la Kiev o copie simbolica a declaratiei semnate de secretarul de stat american, Mike Pompeo, privind nerecunoasterea anexarii ilegale a Crimeii…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat un decret privind punerea in aplicare a deciziei din 6 septembrie a Consiliului de Securitate Nationala si Aparare (SNBO) privind denuntarea Tratatului de prietenie, cooperare si parteneriat intre Ucraina si Rusia, informeaza luni site-ul oficial al presedintiei…

- Presedintele american Donald Trump viseaza la o strangere de mana intre Israel si palestinieni pe peluza Casei Albe, dar, la 25 de ani de la acordurile de la Oslo, SUA au o pozitie subreda mai mult ca oricand pentru a juca rolul de mediator in acest conflict din Orientul Mijlociu, scrie miercuri intr-un…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a afirmat ca a ajuns impreuna cu omologul sau polonez Andrzej Duda la concluzia ca "istoria trebuie lasata pe seama istoricilor", in contextul tensiunilor dintre cele doua tari legate de masacrul de la Volinie, relateaza joi agentia poloneza de presa PAP, informeaza…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a comemorat duminica in vestul Ucrainei masacrele comise de ucraineni impotriva polonezilor la Volinia, in timp ce omologul sau ucrainean Petro Porosenko s-a deplasat in Polonia pentru a saluta memoria ucrainenilor ucisi drept represalii in timpul celui de-Al Doilea…