- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat, miercuri, in fața judecatorilor CCR, ca in momentul in care Viorica Dancila a solicitat numirea miniștrilor titulari, coaliția PSD-ALDE era in funcțiune și nu exista semne ca s-ar destrama, iar Klaus Iohannis a blocat activitatea Guvernului.…

- Președintele Klaus Iohannis respinge remanierea Guvernului, cu propunerile de noi miniștri facute recent de premierul Viorica Dancila. Klaus Iohannis a invocat faptul ca ALDE a parasit Guvernul, astfel, ca noua formula trebuie sa fie validata in Parlament. In acest sens, președintele a refuzat propunerile…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat miercuri, la Palatul Parlamentului, ca PSD a avut un plan „marșav” pentru preluarea partidului sau, astfel incat premierul Viorica Dancila sa evite votul din Parlament pentru restructurarea Guvernului, scrie Digi24. Tariceanu l-a atacat pe Teodor…

- Premierul Viorica Dancila, a afirmat duminica, la Mamaia, ca are credinta ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului nu va trece pentru ca in Parlament sunt “oameni de buna credinta”. In plus, nu exista alternativa, a spus premierul potrivit Agerpres. “Legat de cedarea guvernarii, nu o sa plecam…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat luni la Antena 3, dupa ce a partidul sau a decis sa iasa marți de la guvernare, ca nu vede o „salvare” pentru cabinetul Viorica Dancila și a avansat un termen de doua saptamani pentru actualul Executiv. Tariceanu a mai zis ca prima opțiune a ALDE, daca…

- Reprezentanții ALDE au transmis, miercuri seara, un comunicat de presa in care atrag atenția ca nu s-a ajuns la un acord cu PSD asupra restructurarii Guvernului și ca formațiunea va face la inceputul lunii septembrie o analiza privind „rezultatele guvernarii, perspective si optiuni”. “ALDE i-a propus…

- ”In foarte scurt timp, Laura Codruta Kovesi va prelua functia de procuror-sef european. Negocierile purtate de presedintele Romaniei la Consiliul European, cat si intalnirile dintre reprezentantii PNL cu partenerii nostri din Parlamentul European dau rezultate. Tot mai multe state sustin candidatul…