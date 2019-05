Stiri pe aceeasi tema

- 'Personalul politic american, prin modalitatile sale de a actiona la ora actuala, arata ca ne subestimeaza puterea', a afirmat Ren intr-un interviu acordat televiziunii publice CCTV si altor media. Intr-un context de razboi comercial si de rivalitate tehnologica intre Beijing si Washington, presedintele…

- „Nu mai amenintati niciodata Statele Unite ale Americii!”. Vorbele lui Donald Trump spulbera aerul greu din jur si zdrobesc concurenta, au forta sa falimenteze. Colosul Huawei este pe butuci dupa ce amenintarile Washingtonului au fost asumate de marile companii din domeniul IT – Google tocmai ce a „inchis”…

- Deputatii au adoptat o motiune prin care cer o dezbatere in Bundestag (Camera inferioara a Parlamentului german), in vederea declararii ”persona non grata” a ambasadorului american in Germania Richard Grenell, un sustinator aprig al presedintelui Donald Trump, se arata in text, dezvaluit de tabloidul…