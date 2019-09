Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au fost ucise duminica în urma unui bombardament al coaliției formate din Arabia Saudita și Emiratele Arabe Unite asupra unei închisori din vestul Yemenului, au informat surse din cadrul rebelilor houthi, citate de Al Jazeera, scrie Mediafax. Yusuf al-Hadri, un purtator…

- Separatiștii aflați in sudul Yemenului sunt dispuși sa ajunga la un armistițiu de incetare a violențelor in orașul Aden și sa lucreze cu o coaliție internaționala coordonata de Arabia Saudita, a informat duminica Aidaroos al-Zubaidi, liderul acestora, relateaza Reuters preluat de mediafax.Separatiștii…

- Luptatorii separatisti se angajeaza sa inceteze focul in orasul-port Aden din sudul Yemenului si sunt dispusi sa colaboreze cu coalitia condusa de Arabia Saudita, conform unei declaratii facute duminica de liderul gruparii, informeaza Reuters. Separatistii sunt, de asemenea, dispusi sa participe la…

- ''Peste 90 de migranti etiopieni au fost blocati pe o ambarcatiune intre Djibouti si Yemen timp de o saptamana, fara hrana sau apa, ceea ce a provocat moartea a cel putin 15 dintre acestia'', a indicat Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM) pe contul sau de Twitter.Acesti migranti…

- Ionuț Negoița, finanțatorul lui Dinamo, Bogdan Balanescu, directorul general, și Florin Prunea, președintele clubului, și Ionel Danciulescu, directorul sportiv, au avut o ședința la sediul clubului. La final, Florin Prunea, președintele lui Dinamo, a avut din nou o serie declarații dure la adresa fanilor…

- Statele Unite, Marea Britanie, Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite au facut apel luni la "solutii diplomatice" pentru a scadea tensiunile cu Iranul, Washington cerand Emiratelor si Arabiei Saudite sa faca mai mult pentru asigurarea securitatii maritime

- Reprezentantul Special al SUA pentru Iran, Brian Hook, se deplaseaza miercuri in regiunea Orientului Mijlociu pentru intalniri cu oficiali din Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Oman, Kuweit si Bahrain, cu care va discuta despre "agresiunea regionala a Iranului", potrivit unui comunicat al Departamentului…

- Rebelii yemeniti, sustinuti de Iran, si-au intensificat in ultimele saptamani atacurile de acest gen contra regatului saudit care, din 2015, intervine militar in Yemen in fruntea unei coalitii de sprijin a guvernului indepartat de la putere.Luni, dronele au vizat localitatea Khamis Mushait,…