- Guvernul Emiratelor Arabe Unite (EAU), unul dintre principalii protagonisti ai razboiului din Yemen, a apreciat marti ca negocierile de pace inter-yemenite prevazute sa aiba loc in Suedia reprezinta o sansa ''decisiva'' pentru a pune capat unui conflict sangeros ce dureaza de patru ani, relateaza…

- O aeronava a Organizației Națiunilor Unite va transporta luni aproximativ 50 de rebeli houthi raniți din Yemen, ca parte dintr-un efort de a crea un mediu de incredere inaintea negocierilor de pace, relateaza BBC preluat de mediafax Cei 50 de rebeli vor fi preluați din capitala țarii, Sanaa,…

- Un avion al Organizatiei Natiunilor Unite va ateriza luni in capitala Yemenului aflata sub controlul rebelilor houthi, Sanaa, pentru a evacua circa 50 de raniti dintre acestia spre Oman, a anuntat coalitia condusa de Arabia Saudita, transmite AFP. Ca o "masura destinata sa instaureze increderea" inainte…

- "Pare ca foarte, foarte devreme in decembrie, in Suedia, vom vedea atat tabara rebelilor houthi cat si cea a guvernului recunoscut de ONU", le-a spus Mattis reporterilor. El a adaugat de asemenea ca Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite au incetat operatiunile ofensive in jurul orasului…

- Emisarul ONU Martin Griffiths revine in Yemen, cu speranta de a pregati viitoare consultari de pace in Suedia, in pofida faptului ca indemnuri la acalmie pe frontul militar nu au impiedicat confruntari violente la Hodeida, un port strategic esential ajutorarii umanitare, relateaza AFP, informeaza…

- Rebelii houthi din Yemen au anuntat miercuri eliberarea a doi fii ai fostului presedinte Ali Abdullah Saleh care erau detinuti de la asasinarea tatalui lor in decembrie anul trecut, informeaza France Presse preluata de Agerpres. Salah si Madyan au fost eliberati in urma unei gratieri acordate…

- Bilantul se refera la lupte, calificate drept ''violente'', in cursul ultimelor 24 de ore. Potrivit surselor, au fost de asemenea raniti 17 combatanti proguvernamentali, precum si ''zeci'' de rebeli houthi. Responsabili militari proguvernamentali yemeniti au declarat ca luptele au avut loc…

- Dupa un lung suspans, discutiile de pace, sub egida ONU, privind razboiul din Yemen au esuat in cele din urma, sambata, la Geneva, inainte de a incepe, starnind temeri legate de o escaladare pe teren odata cu apelul la "rezistenta" lansat de seful rebelilor houthi, noteaza AFP preluat de agerpres.…