- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat vineri ca tara sa asteapta de la SUA clarificari cu privire la anuntata lor retragere din Siria, informeaza EFE, potrivit agerpres.ro.Citește și: Captura RECORD a ofițerilor antidrog: peste 900 de kilograme de heroina intr-o operațiune…

- Rusia si Turcia vor tine discutii la nivel inalt, privind situatia din Siria, in viitorul apropiat, a informat miercuri Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Tass, informeaza Mediafax."Intalnirea cu o delegatie turca este organizata in prezent. Discutiile la nivel inalt privind…

- Ministerul rus de Externe considera ca Administratia Bashar al-Assad trebuie sa preia controlul asupra zonelor din estul Siriei dupa eventuala retragere a trupelor americane, informeaza agentia Tass, citata de Mediafax.

- Ministerul de Externe iranian a declarat sambata ca prezenta militara a Statelor Unite in Siria este "ilogica si o sursa de tensiune", a relatat agentia de presa iraniana IRNA, preluata de Reuters, conform de Agerpres. Presedintele Donald Trump a inceput ceea ce va fi o retragere totala…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca este de acord cu presedintele american Donald Trump care a afirmat ca Statul Islamic a fost invins, dar a adaugat ca este sceptic cu privire la retragerea totala a trupelor americane din Siria, scrie Reuters.Putin a declarat ca Moscova nu a…

- Rusia, Iranul si Turcia se apropie de incheierea unui acord cu privire la alcatuirea unei comisii constitutionale siriene, care ar urma sa permita adoptarea unei noi Constitutii si organizarea unor alegeri in aceasta tara devastata de aproape opt de ani razboi sangeros, au declarat marti, la Geneva,…

- Moscova doreste ca toate fortele straine prezente la ora actuala in Siria, inclusiv fortele ruse, sa plece in cele din urma din aceasta tara, a declarat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, citat de Reuters si TASS. In acelasi timp, presedintele rus a apreciat ca prezenta fortelor militare americane…