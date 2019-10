Armata siriana va trimite trupe in nordul tarii, in "confruntarea cu agresiunea" Turciei care desfasoara acolo de cinci zile o ofensiva impotriva unei militii kurde, a anuntat duminica agentia de presa de stat Sana, citata de France Presse preluata de agerpres. Agentia nu ofera mai multe detalii despre mobilizarea armatei siriene, care in trecut a fost desfasurata in unele sectoare kurde pentru a evita o ofensiva turca.

"Unitati ale armatei…