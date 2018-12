Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana 'cere eliberarea imediata a tuturor marinarilor ucraineni retinuti, returnarea navelor si libera trecere a tuturor vaselor prin stramtoarea Kerci', a postat Tusk. Tensiunile s-au amplificat dupa confruntarea navala din 25 noiembrie din largul coastei Crimeii, in urma careia Rusia…

- Moscova trebuie sa-i elibereze imediat pe marinarii pe care i-a retinut dupa o escaladare a tensiunilor din Marea Neagra dintre Rusia si Ucraina, a postat joi pe Twitter presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza dpa. Uniunea Europeana "cere eliberarea imediata a tuturor…

- ''Decizie: UE prelungeste in mod unanim sanctiunile economice impotriva Rusiei, data fiind lipsa progreselor in implementarea acordurilor de la Minsk'', a anuntat pe Twitter presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Aceste sanctiuni sunt prelungite din sase in sase luni din iulie 2014. "Este…

- Sefii de stat sau de guvern din tarile UE, reuniti joi la Bruxelles la Consiliul European de iarna, au aprobat extinderea cu inca sase luni a sanctiunilor instituite impotriva Rusiei dupa anexarea Crimeei in anul 2014 si prelungite de atunci la fiecare sase luni. ''Decizie: UE prelungeste in…

- Klaus Iohannis și șefii de stat sau de guvern din tarile UE, reuniti joi la Bruxelles la Consiliul European de iarna, au aprobat extinderea cu inca sase luni a sanctiunilor instituite impotriva Rusiei dupa anexarea Crimeii in anul 2014 si prelungite de atunci la fiecare sase luni.''Decizie:…

- 'Atacul neprovocat al Rusiei asupra navelor ucrainene in Marea Neagra, in apropiere de Stramtoarea Kerci, reprezinta o escaladare periculoasa a unei activitati tot mai provocatoare si amenintatoare', a declarat Pentagonul intr-un comunicat.'Statele Unite doresc o relatie mai buna cu Rusia,…

- Putin vorbea in fata reporterilor dupa summit-ul G20 din Buenos Aires. Presedintele rus a declarat ca este necesar ca Rusia sa ii retina pe marinari cat timp este construita acuzarea legala pentru a demonstra ca cele trei nave ucrainene au incalcat apele teritoriale ale Rusiei. El a declarat ca jurnalele…

- Statele Unite au condamnat, luni seara, actiunile "ilegale" si "arogante" ale Rusiei impotriva Ucrainei, iar Alianta Nord-Atlantica a cerut Moscovei sa elibereze militarii ucraineni capturati.