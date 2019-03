Conflict Transnistria. Moldova acuză Tiraspolul de intimidări și activități ilegale Reprezentantii Republicii Moldova au prezentat o declaratie in care argumenteaza caracterul ilegal si militar al asa-ziselor 'forte de graniceri' transnistrene in reuniunea de saptamana trecuta a Comisiei Unificate de Control (CUC), solicitand includerea acestei chestiuni pe ordinea de zi.



'Pe langa faptul ca prezenta acestora contravine Acordului moldo-rus din 21 iulie 1992 (document principal al procesului de negocieri si al operatiunii de pacificare), acestea impiedica libera circulatie a persoanelor si marfurilor, oamenii fiind intimidati si supusi unor proceduri ilegale de verificare,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

